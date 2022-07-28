Из магазинов исчезнет Sprite в зеленых бутылках

Американская компания The Coca-Cola Compan решила отказаться от зеленой упаковки газированного напитка Sprite в пользу прозрачного пластика. Таким образом, тара Sprite изменится впервые за 60 лет. Об этом сообщает CNN.

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Компания Coca-Cola сменит упаковку Sprite с 1 августа в рамках программы, направленной на повышение "экологической ответственности".

Нынешний пластик Sprite содержит зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ) — добавка, которую нельзя перерабатывать в новые бутылки. Это кардинально нарушает политику компании, поскольку The Coca-Cola Compan стремится уменьшить количество пластиковых отходов.

"Удаление красителей из пластика для бутылок улучшает качество переработанного материала. После переработки из прозрачных ПЭТ-бутылок Sprite можно будет изготовить новые ", - отметил генеральный директор пластиковой группы R3CYCLE, помогающей Coca-Cola, Джулиан Очоа.

Покупатели также заметят обновленный логотип и дизайн упаковки на бутылках Sprite, о том, что изменится, пока не сообщается.

Напомним, украинский завод напитков "Кока-кола Бевериджес", пострадавший от обстрела российских кафиров, возобновил работу.

В июле Coca-Cola возобновила производство газированных напитков Schweppes на заводе в Киевской области. Продукция уже начинает поступать в магазины по всей Украине.