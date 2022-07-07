Coca-Cola возобновила производство Schweppes в Киевской области

Компания Coca-Cola возобновляет производство газированных напитков Schweppes на заводе в Киевской области. Продукция уже начинает поступать в магазины по всей Украине.

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Об этом сообщила пресс-служба компании, передает издание The Village.

Schweppes производят на заводе в Большой Дымерке, возле Броваров. Поселок был в оккупации в начале полномасштабной войны. Он не работал около 2 месяцев, за это время покупатели видели в магазинах Schweppes со складов и импортированный из других стран.

Большого ущерба инфраструктура завода не получила, но были другие проблемы, например, с поставкой сырья.

После того, как ВСУ освободили всю Киевскую область, начали постепенно восстанавливать производственные мощности. Отметим, что в мае запустили производство напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite.

Напомним, 9 марта под вражеский обстрел попал завод по производству напитков компании “Кока-Кола Бевериджиз Украина”.

Это единственный завод Coca-Cola в Украине, он был открыт в 1998 году. Кроме него у компании до этого существовал с 1994 года завод во Львове, впоследствии закрытый и превращенный в склад готовой продукции.