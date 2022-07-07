- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Coca-Cola відновила виробництво Schweppes у Київській області
Компанія Coca-Cola відновлює виробництво газованих напоїв Schweppes на заводі в Київській області. Продукція вже починає надходити до магазинів по всій Україні.
Про це повідомила пресслужба компанії, передає видання The Village.
Schweppes виробляють на заводі у Великій Димерці, біля Броварів. Селище було в окупації на початку повномасштабної війни. Він не працював близько 2 місяців, за цей час покупці бачили в магазинах Schweppes зі складів та імпортований з інших країн.
Величезних збитків інфраструктура заводу не зазнала, але були інші проблеми, наприклад, з постачанням сировини.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після того, як ЗСУ звільнили всю Київську область, почали поступово відновлювати виробничі потужності. Зазначимо, що у травні запустили виробництво напоїв Coca-Cola, Fanta та Sprite.
Нагадаємо, 9 березня під ворожий обстріл потрапив завод з виробництва напоїв компанії "Кока-Кола Беверіджіз Україна".
Це єдиний завод Coca-Cola в Україні, його було відкрито 1998 року. Крім нього, у компанії до цього існував з 1994 року завод у Львові, згодом закритий і перетворений на склад готової продукції.