З магазинів зникне Sprite у зелених пляшках

Американська компанія The Coca-Cola Compan вирішила відмовитися від зеленої упаковки газованого напою Sprite на користь прозорого пластику. Таким чином тара Sprite зміниться вперше за 60 років. Про це повідомляє CNN.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Компанія Coca-Cola змінить упаковку Sprite з 1 серпня у рамках програми, спрямованої на підвищення "екологічної відповідальності".

Нинішній пластик Sprite містить зелений поліетилентерефталат (ПЕТ) — добавка, яку не можна переробляти в нові пляшки, що кардинально порушує політику компанії, оскільки The Coca-Cola Compan прагне зменшити кількість пластикових відходів.

"Вилучення барвників із пластику для пляшок покращує якість переробленого матеріалу. Після переробки із прозорих ПЕТ-пляшок Sprite можна буде виготовити нові", — зазначив генеральний директор пластикової групи R3CYCLE, яка допомагає Coca-Cola, Джуліан Очоа.

Покупці також помітять оновлений логотип і дизайн упаковки на пляшках Sprite, про те, що саме зміниться, поки що не повідомляється.

Нагадаємо, український завод напоїв "Кока-кола Беверіджес", який постраждав від обстрілу російських окупантів, відновив роботу.

В липні Coca-Cola відновила виробництво газованих напоїв Schweppes на заводі в Київській області. Продукція вже починає надходити до магазинів по всій Україні.