В Nova Post назвали самые популярные направления доставки между европейскими странами

С мая Nova Post доставила 12280 отправлений между 14 европейскими странами. Больше всего посылок было отправлено из Польши.

Об этом сообщила пресс-служба логистического оператора.

Так, в Nova Post подвели итоги работы доставки между странами Европы, в которых присутствует компания.

Отмечается, что с мая было доставлено 12 280 отправлений между 14 европейскими странами.

Самые популярные направления

Как сообщили в Nova Post, больше всего посылок было отправлено из Польши — 4 770, из них 2 192 доставлены в Германию.

Второе место занимает Германия с 1640 отправлениями, большинство из которых также поехали в Польшу.

Третьим популярным направлением стала Румыния-Молдова.

Чаще между европейскими странами пересылают документы и посылки весом до 10 кг.

Срок доставки составляет от 2-х дней, а стоимость зависит от веса и расстояния.

Мы видим большие перспективы в развитии доставки между европейскими странами. Ежемесячно улучшаем процессы, чтобы еще быстрее доставлять посылки, например, в направлении Берлин-Варшава, где доставка уже возможна на следующий день», — отметил Александр Лысовец, СЕО Nova Post Europe.

Напомним, компания "Новая почта" заключила соглашение с европейской сетью гипермаркетов Kaufland. Это решение позволит расширить сеть почтоматов на территории Молдовы.

В каких странах уже работает Nova Post

В компании напомнили, что у "Новой почты" уже есть международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

В апреле Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post, а 13 мая "Новая почта" открыла два отделения в Великобритании.

В начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции.