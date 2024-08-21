- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Nova Post назвали самые популярные направления доставки между европейскими странами
С мая Nova Post доставила 12280 отправлений между 14 европейскими странами. Больше всего посылок было отправлено из Польши.
Об этом сообщила пресс-служба логистического оператора.
Так, в Nova Post подвели итоги работы доставки между странами Европы, в которых присутствует компания.
Отмечается, что с мая было доставлено 12 280 отправлений между 14 европейскими странами.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Самые популярные направления
Как сообщили в Nova Post, больше всего посылок было отправлено из Польши — 4 770, из них 2 192 доставлены в Германию.
Второе место занимает Германия с 1640 отправлениями, большинство из которых также поехали в Польшу.
Третьим популярным направлением стала Румыния-Молдова.
Чаще между европейскими странами пересылают документы и посылки весом до 10 кг.
Срок доставки составляет от 2-х дней, а стоимость зависит от веса и расстояния.
Мы видим большие перспективы в развитии доставки между европейскими странами. Ежемесячно улучшаем процессы, чтобы еще быстрее доставлять посылки, например, в направлении Берлин-Варшава, где доставка уже возможна на следующий день», — отметил Александр Лысовец, СЕО Nova Post Europe.
Напомним, компания "Новая почта" заключила соглашение с европейской сетью гипермаркетов Kaufland. Это решение позволит расширить сеть почтоматов на территории Молдовы.
В каких странах уже работает Nova Post
В компании напомнили, что у "Новой почты" уже есть международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.
В апреле Испания стала 12 европейской страной, в которой компания открыла отделение Nova Post, а 13 мая "Новая почта" открыла два отделения в Великобритании.
В начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции.