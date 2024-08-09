"Новая почта" расширяет сеть почтоматов: заключила соглашение с европейской сетью гипермаркетов Kaufland

Компания "Новая почта" заключила соглашение с европейской сетью гипермаркетов Kaufland. Это решение позволит расширить сеть почтоматов на территории Молдовы.

Об этом сообщили в пресс-службе "Новой почты".

Отмечается, что в Молдове уже работает 261 почтомат компании в 15-ти городах, а именно: Бричаны, Единцы, Унгены, Бельцы, Комрат, Кагул, Оргиев, Тараклия, Чадыр-Лунга, Яловень, Хинчешты, Кишинев и все ближайшие населенные пункты .

"Теперь получить посылки можно и в почтаматах Новой почты, расположенных в гипермаркетах Kaufland. До конца года они будут установлены у всех гипермаркетов Kaufland в Молдове", — говорится в сообщении.

Как сообщают в логистической компании, обе сети нацелены на долгосрочное партнерство.

По данным "Новой почты", уже сегодня услуга доступна в пяти локациях в Кишиневе и Оргееве.

В почтоматах можно получить предварительно оплаченные посылки весом до 30 кг и с оценочной стоимостью до 11 000 грн. В почтомат можно отправить посылку из Украины, Румынии и Молдовы.

"Первый месяц сотрудничества показал большой интерес клиентов — более 2300 посылок уже были получены в почтаматах, расположенных рядом с гипермаркетами Kaufland", — подчеркнули в "Новой почте".

Там добавили, что найти ближайший почтомат, отделение или пункт выдачи Новой почты в Молдове можно по ссылке.

Отметим, что сеть "Новой почты" в Украине продолжает расширяться – на сегодняшний день она уже состоит из 12 100 отделений и 18 000 почтоматов.

Напомним, в течение января-июня 2024 года "Новая почта" доставила 222 млн посылок и грузов, что на 17% больше, чем за тот же период 2023 года. Компания увеличила чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20% — до 20 млрд грн, а чистая прибыль уменьшилась на 38% — до 1,49 млрд грн.

В начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции и Риме.