"Нова пошта" розширює мережу поштоматів: уклала угоду із європейською мережею гіпермаркетів Kaufland

Компанія "Нова пошта" уклала угоду із європейською мережею гіпермаркетів Kaufland. Це рішення дозволить розширити мережу поштоматів на території Молдови.

Про це повідомили у пресслужбі "Нової пошти".

Зазначається, що наразі в Молдові працює вже 261 поштомат компанії у 15-ти містах, а саме: Бричани, Єдинці, Унгени, Бєльці, Комрат, Кагул, Оргіїв, Тараклія, Чадир-Лунга, Яловень, Хинчешти, Кишинів і всі найближчі населені пункти.

"Тепер отримати посилки можна і в поштоматах Нової пошти, розташованих у гіпермаркетах Kaufland. До кінця року вони будуть встановлені біля всіх гіпермаркетів Kaufland у Молдові", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляють у логістичній компанії, обидві мережі націлені на довгострокове партнерство.

За даними "Нової пошти", уже сьогодні послуга доступна в п’яти локаціях у Кишиневі та в місті Оргіїв.

У поштоматах можна отримати попередньо оплачені посилки вагою до 30 кг і з оціночною вартістю до 11 000 грн. У поштомат можна відправити посилку з України, Румунії та по Молдові.

"Перший місяць співпраці показав неабияку зацікавленість клієнтів - понад 2300 посилок вже були отримані в поштоматах, розташованих поруч з гіпермаркетами Kaufland", - підкреслили у "Новій пошті".

Там додали, що знайти найближчий поштомат, відділення або пункт видачі Нової пошти в Молдові можна за посиланням.

Зауважимо, мережа "Нової пошти" в Україні продовжує розширюватись – на сьогоднішній день вона вже складається з 12 100 відділень та 18 000 поштоматів.

Нагадаємо, протягом січня-червня 2024 року "Нова пошта" доставила 222 млн посилок і вантажів, що на 17% більше, ніж за той самий період 2023 року. Компанія збільшила чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20% — до 20 млрд грн, а чистий прибуток зменшився на 38% — до 1,49 млрд грн.

На початку липня "Нова пошта" відкрила своє соте відділення у Європі, яке стало першим у Франції, та у Римі.