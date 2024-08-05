У "Новій пошті" розповіли, скільки посилок доставили за перше півріччя 2024 року

Протягом січня-червня 2024 року «Нова пошта» доставила 222 млн посилок і вантажів, що на 17% більше, ніж за той самий період 2023 року. Компанія збільшила чистий дохід у першому півріччі 2024 року на 20% — до 20 млрд грн, а чистий прибуток зменшився на 38% — до 1,49 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

5,8 млрд грн податків та зборів

Зазначається, що компанії групи NOVA ("Нова пошта") сплатили у першому півріччі 5,8 млрд грн податків та зборів в місцеві та державний бюджети.

"Це як 2,5 млн мінімальних пенсій або більше ніж річний бюджет Миколаєва. Зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року склало 12%. З них "Нова пошта" перерахувала 4,5 млрд грн, NovaPay — 0,7 млрд, Nova Digital — 86 млн, Nova Global — 66 млн грн", - підкреслили в компанії.

Інвестиції в розвиток

Як прогнозують в "Новій пошті", цей рік, так само як і попередній, буде рекордним за обсягом інвестицій.

Так, за перші 6 місяців року "Нова пошта" вже вклала в розвиток 3,6 млрд грн капітальних інвестицій на фоні 2,4 млрд за аналогічний період минулого року. Це — на 47% більше, а до кінця року запланований обсяг інвестицій — понад 8 млрд грн.

"Як і весь час із перших днів війни, ми інвестуємо не лише у власний розвиток, а й в перемогу України. У першому півріччі 2024 року у рамках проекту Гуманітарна Нова пошта було доставлено 30 тис. тонн вантажів із гуманітарною допомогою. Це як півтори тисячі повністю завантажених фур або 67 монументів Батьківщини-Матері. Загальна сума, яку Нова пошта інвестувала у перемогу з початку повномасштабного вторгнення, вже зросла до 3,5 млрд грн", - підкреслили в компанії.

Збільшення мережі

У "Новій пошті" додали, що збільшили мережу відділень більш ніж на 3500 точок сервісу й мають вже 30 550 відділень та поштоматів. З них відділень — 12 180, поштоматів — 18 370.

Повідомляється, що мережа зростала по всій Україні, в тому числі й на прифронтових територіях, де було відкрито 350 нових відділень та поштоматів.

Нагадаємо, у січні 2024 року група компаній "Нова пошта"змінила назву на Nova. Це пов’язано з тим, що фірма розширила свій функціонал і вийшла за межі надання лише поштових послуг.

Зауважимо, мережа "Нової пошти" в Україні продовжує розширюватись – на сьогоднішній день вона вже складається з 12 100 відділень та 18 000 поштоматів. Це понад 30 000 точок сервісу, де клієнти можуть користуватись зручними та швидкими сервісами компанії. І це наразі найдоступніша мережа в країні.