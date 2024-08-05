В "Новой почте" рассказали, сколько посылок доставили за первое полугодие 2024 года

В январе-июне 2024 года «Новая почта» доставила 222 млн посылок и грузов, что на 17% больше, чем за тот же период 2023 года. Компания увеличила чистый доход в первом полугодии 2024 года на 20% — до 20 млрд грн, а чистая прибыль уменьшилась на 38% — до 1,49 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

5,8 млрд грн налогов и сборов

Отмечается, что компании группы NOVA (Новая почта) уплатили в первом полугодии 5,8 млрд грн налогов и сборов в местные и государственные бюджеты.

"Это как 2,5 млн минимальных пенсий или больше годового бюджета Николаева. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12%. Из них "Новая почта" перечислила 4,5 млрд грн, NovaPay — 0,7 млрд, Nova Digital — 86 млн, Nova Global — 66 млн грн", — подчеркнули в компании.

Инвестиции в развитие

Как прогнозируют в "Новой почте", этот год, равно как и предыдущий, будет рекордным по объему инвестиций.

Так, за первые 6 месяцев года "Новая почта" уже вложила в развитие 3,6 млрд. грн. капитальных инвестиций на фоне 2,4 млрд. за аналогичный период прошлого года. Это — на 47% больше, а до конца года планируемый объем инвестиций — более 8 млрд грн.

"Как и все время с первых дней войны, мы инвестируем не только в собственное развитие, но и в победу Украины. В первом полугодии 2024 года в рамках проекта Гуманитарная Новая почта было доставлено 30 тыс. тонн грузов с гуманитарной помощью. Это как полторы тысячи полностью загруженных фур или 67 монументов Родины-Матери. Общая сумма, которую Новая почта инвестировала в победу с начала полномасштабного вторжения, уже выросла до 3,5 млрд. грн", - говорится в сообщении компании.

Увеличение сети

В "Новой почте" добавили, что увеличили сеть отделений более чем на 3500 точек сервиса и уже имеют 30 550 отделений и почтоматов. Из них отделений — 12180, почтоматов — 18370.

Сообщается, что сеть росла по всей Украине, в том числе на прифронтовых территориях, где было открыто 350 новых отделений и почтоматов.

Напомним, в январе 2024 года группа компаний "Новая почта" сменила название на Nova. Это связано с тем, что фирма расширила свой функционал и вышла за пределы предоставления только почтовых услуг.

Отметим, что сеть "Новой почты" в Украине продолжает расширяться – на сегодняшний день она уже состоит из 12 100 отделений и 18 000 почтоматов. Это более 30 000 точек сервиса, где клиенты могут воспользоваться удобными и быстрыми сервисами компании. И это самая доступная сеть в стране.