У Nova Post назвали найпопулярніші напрямки доставки між європейськими країнами

З травня Nova Post доставила 12 280 відправлень між 14 європейськими країнами. Найбільше посилок було відправлено з Польщі.

Про це повідомила пресслужба логістичного оператора.

Так, у Nova Post підбили підсумки роботи доставки між країнами Європи, у яких присутня компанія.

Зазначається, що з травня було доставлено 12 280 відправлень між 14 європейськими країнами.

Найпопулярніші напрямки

Як повідомили у Nova Post, найбільше посилок було відправлено з Польщі — 4 770, з них 2 192 доставлено в Німеччину.

Друге місце займає Німеччина з 1 640 відправленнями, більшість з яких також поїхали до Польщі.

Третім популярним напрямом стала Румунія-Молдова.

Найчастіше між європейськими країнами пересилають документи та посилки вагою до 10 кг.

Термін доставки становить від 2-х днів, а вартість залежить від ваги та відстані.

“Ми бачимо великі перспективи у розвитку доставки між європейськими країнами. Щомісяця покращуємо процеси, щоб ще швидше доставляти посилки, як-от на напрямку Берлін-Варшава, де доставка вже можлива на наступний день,” — зазначив Олександр Лисовець, СЕО Nova Post Europe.

Нагадаємо, компанія "Нова пошта" уклала угоду із європейською мережею гіпермаркетів Kaufland. Це рішення дозволить розширити мережу поштоматів на території Молдови.

В яких країнах вже працює Nova Post

У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

У квітні Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post, а 13 травня "Нова пошта" відкрила два відділення у Великій Британії.

На початку липня "Нова пошта" відкрила своє соте відділення у Європі, яке стало першим у Франції.

На сьогодні Nova Post має 104 власних відділення у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.