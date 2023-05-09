В Philips заявили, что продолжат поставки медицинского оборудования в Россию

Нидерландская компания Philips продолжит поставлять больничное оборудование в Россию, несмотря на ее войну против Украины. Об этом заявил главный исполнительный директор фирмы Рой Якобс, передает Reuters.

"Право на здравоохранение является универсальным, и мы являемся частью системы оказания медицинской помощи. Мы делаем это в России, как и в Украине", – сказал он.

По словам Якобса, деятельность Philips в России не прибыльна. В стране-агрессоре фирма сосредоточена на обслуживании и доставке больничного оборудования, такого как большие медицинские сканеры. При этом компания прекратила продажу там личной медицинской продукции, за исключением товаров, связанных с материнством.

Reuters напоминает, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба включил Philips в группу из 50 крупных международных компаний, которые получают "кровавые доходы", оставаясь работать в России.

А нидерландская ассоциация акционеров VEB на собрании призвала Philips прекратить свою деятельность в РФ.