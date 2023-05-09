У Philips заявили, що продовжать поставки медичного обладнання в Росію

Нідерландська компанія Philips продовжить постачати лікарняне обладнання в Росію, попри її війну проти України. Про це заявив головний виконавчий директор фірми Рой Якобс, передає Reuters.

"Право на охорону здоров’я є універсальним, і ми є частиною системи надання медичної допомоги. Ми робимо це в Росії, як і в Україні", – сказав він.

За словами Якобса, діяльність Philips у Росії не є прибутковою. У країні-агресорці фірма зосереджена на обслуговуванні та доставці лікарняного обладнання, такого як великі медичні сканери. При цьому компанія припинила продаж там особистої медичної продукції, за винятком товарів, повʼязаних із материнством.

Reuters нагадує, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба включив Philips до групи з 50 великих міжнародних компаній, які отримують "криваві прибутки", залишаючись працювати в Росії.

А yідерландська асоціація акціонерів VEB на зборах закликала Philips припинити свою діяльність у РФ.