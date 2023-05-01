В Украине изменились правила регистрации бизнеса

С сегодняшнего дня вступил в силу приказ Минюста, которым вносятся изменения о правилах регистрации бизнеса. Об этом сообщили на сайте Нотариальной палаты Украины.

Речь идет о приказе Министерства юстиции Украины № 1158/5 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Министерства юстиции Украины".

Министерство утвердило новые формы заявлений в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

Формы заявлений можно скачать на сайте министерства юстиции.

Также в ведомстве изменили требования к написанию наименования юридического лица, его обособленного подразделения, общественного формирования, не имеющего статуса юридического лица, кроме организации профсоюза:

для написания наименования юридического лица буквы латинского алфавита используются при написании наименования не только на английском, но и на любом иностранном языке;

наименование обособленного подразделения вместо слов "отделенное подразделение" ("филиал", "представительств") должно содержать только слово "филиал" или "представительство".

Также изменили порядок государственной регистрации юридического лица, ФЛП и общественных формирований, не имеющих статуса юрлица. То есть при подаче заявления в электронной форме в случае, если для государственной регистрации предусмотрено представление копии документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство лица, являющегося конечным бенефициарным владельцем юрлица, к заявлению прилагаются электронные скан-копии таких документов с наложением квалифицированной электронной подписи заявителя.

Напомним, за 2022 год в приложении "Дія" зарегистрировались 140 тысяч новых физических лиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля в Украине было открыто 21 876 компаний и 177 375 новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Почти половину из них открыли женщины.