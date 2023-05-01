В Україні змінилися правила реєстрації бізнесу

Відсьогодні набрав чинності наказ Мін‘юсту, яким вносяться зміни про правила реєстрації бізнесу. Про це повідомили на сайті Нотаріальної палати України.

Йде мова про наказ Міністерства юстиції України № 1158/5 “Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України”.

Міністерство затвердило нові форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань.

Форми заяв можна завантажити на сайті міністерства юстиції.

Також у відомстві змінили вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки:

для написання найменування юридичної особи літери латинського алфавіту використовуються при написанні найменування не лише англійською, а будь-якою іноземною мовою;

найменування відокремленого підрозділу замість слів “відокремлений підрозділ” (”філія”, “представництв”) має містити лише слово “філія” або “представництво”.

Також змінили порядок державної реєстрації юридичної особи, ФОП та громадських формувань, що не мають статусу юрособи. Тобто при поданні заяви в електронній формі у випадку, якщо для державної реєстрації передбачено подання копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юрособи, до заяви додаються електронні скан-копії таких документів з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника.

Нагадаємо, за 2022 рік у застосунку “Дія” зареєструвалися 140 тисяч нових фізичних осіб-підприємців.

Раніше повідомлялося, що з 24 лютого в Україні було відкрито 21 876 компаній та 177 375 нових фізичних осіб-підприємців (ФОП). Майже половину з них відкрили жінки.