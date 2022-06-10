В Watsons рассказали, сколько магазинов и аптек компании работают сейчас в Украине

С первых дней войны Watsons продолжает работать, обеспечивая клиентов товарами первой необходимости и помогая ВСУ, ТРО, волонтерам, детским организациям, больницам и всем, кто нуждается в помощи в это тяжелое для Украины время.

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7 июня генеральный директор Watsons Украина Юрис Вербицкиз обратился ко всем клиентам и партнерам, чтобы поблагодарить за лояльность и рассказать, как крупнейший ритейлер в сфере красоты и здоровья продолжает работать во время войны.

За первые 2 месяца работы команда передала бесплатную помощь и откликнулась на 71 запрос. Международная группа ASWatson (куда входит Watsons Ukraine, Rossman Poland и другие) только в марте-апреле отправила 20 грузовиков с гуманитарной помощью и продолжает помогать, предоставляя товары первой необходимости. Все баллы с карт Watsons каждый клиент теперь может перечислить в поддержку ВСУ.

Безопасность сотрудников и клиентов является важнейшей для Watsons, поэтому в наиболее безопасных местах уже 28 февраля (на 5-й день войны) компания открыла первые 44 магазина и каждый следующий день начала открывать еще больше несмотря на сложные условия войны, логистики и проблему отсутствия рабочих. Кроме того, понимая критичность ситуации для страны, с 28 февраля ни один ценник на товары не изменился, а любое сотрудничество с российскими компаниями/товарами прекращено. И сейчас компания вынуждена закрывать магазины на оккупированных территориях, где граждан заставляют переходить на другую валюту, регистрироваться в РФ и т.д.

3 марта склад компании в селе Стоянка под Киевом был уничтожен в результате обстрела. Некоторые из поставщиков также остались без складских мощностей. И с этого момента компания начала работу над восстановлением не только логистики, но и складской инфраструктуры, параллельно выстраивая несколько цепочек поставки. Между тем, в стране введен "список критического импорта", лимитирующий товары, которые Watsons может завозить через границу, что также сузило ассортимент на полках.

Одно время магазины работали без пополнения запасов. Лишь в конце апреля компания возобновила работу логистики и сейчас поставки происходят как говорят "с колес": напрямую из Европы, от дистрибьюторов и с небольшого склада во Львове, который удалось организовать за последние месяцы.

Но, как отмечает компания, нужно время, чтобы пополнить не только продаваемый товар, но и наверстать запасы магазина в этот сложный период, и все это усиливается еще и кризисом на рынке топлива.

На сегодня 279 магазинов и 10 аптек по Украине продолжают предоставлять самые необходимые товары клиентам. Полный список работающих магазинов и аптек ежедневно обновляется по ссылке: https://bit.ly/3qqv7rA. В настоящее время компания активно работает над открытием склада в Киеве. А уже в июне планирует выйти на 80-90% довоенного уровня снабжения.

"Мы очень просим вашей лояльности и немного терпения, чтобы мы смогли восстановиться и надеемся, что мы все же останемся вашим любимым магазином, который вы и в дальнейшем будете посещать с удовольствием! Ваша лояльность – это самый ценный актив, который есть у нашей компании!" – отмечает генеральный директор Юрис Вербицкиз.