У Watsons розповіли, скільки магазинів та аптек компанії працюють зараз в Україні

З перших днів війни Watsons продовжує працювати, забезпечуючи клієнтів товарами першої необхідності та допомагаючи ЗСУ, ТРО, волонтерам, дитячим організаціям, лікарням та усім, хто потребує допомоги у цей важкий для України час.

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7-го червня генеральний директор Watsons Україна Юріс Вербіцкіз звернувся до усіх клієнтів та партнерів аби подякувати за лояльність та розповісти, як найбільший рітейлер у сфері краси та здоров’я продовжує працювати під час війни.

За перші 2 місяці роботи команда передала безкоштовну допомогу та відгукнулася на 71 запит. Міжнародна група A.S.Watson (куди входить Watsons Ukraine, Rossman Poland та інші) тільки у березні-квітні відправила 20 вантажівок з гуманітарною допомогою й нині продовжує допомагати, надаючи товари першої необхідності. Всі бали з карток Watsons кожен клієнт тепер може перерахувати на підтримку ЗСУ.

Безпека співробітників та клієнтів є найважливішою для Watsons, тому в найбільш безпечних місцях вже 28 лютого (на 5-й день війни) компанія відчинила перші 44 магазини і кожного наступного дня почала відчиняти ще більше попри складні умови війни, логістики та проблему відсутності робітників. Крім того, розуміючи критичність ситуації для країни, з 28.02 жоден цінник на товари не змінився, а будь-яка співпраця із російськими компаніями/товарами припинена. Й наразі компанія вимушена зачиняти магазини на окупованих територіях, де громадян змушують переходити на іншу валюту, реєструватись у РФ і тд.

3-го березня склад компанії у селі Стоянка під Києвом було знищено в результаті обстрілу. Деякі з постачальників також лишилися складів. І з цього моменту компанія почала роботу над відновленням не тільки логістики, а й складської інфраструктури паралельно вибудовуючи декілька ланцюгів поставки. Між тим, у країні запроваджений "перелік критичного імпорту", який лімітує товари, які Watsons може завозити через кордон, що також звузило асортимент на поличках.

Знищений росіянами склад компанії у селі Стоянка під Києвом Знищений росіянами склад компанії у селі Стоянка під Києвом Знищений росіянами склад компанії у селі Стоянка під Києвом

Певний час магазини працювали без поповнення запасів. Лише у кінці квітня компанія відновила роботу логістики і наразі постачання відбувається як-то кажуть "з коліс": напряму з Європи, від дистриб’юторів та з невеликого складу у Львові, який вдалося організувати за останні місяці.

Але, як зазначає компанія, потрібен час, щоб поповнити не тільки товар, що продався, але й надолужити запаси магазину у цей складний період, і все це підсилюється ще й кризою пального.

Станом на сьогодні 279 магазинів та 10 аптек по Україні продовжують надавати найнеобхідніші товари клієнтам. Повний перелік працюючих магазинів та аптек щодня оновлюється за посиланням: https://bit.ly/3qqv7rA. Нині компанія активно працює над відкриттям складу у Києві. А вже у червні планує вийти на 80-90% довоєнного рівня постачання.

"Ми дуже просимо вашої лояльності та трішки терпіння, щоб ми змогли відновитися і сподіваємося, що ми все таки залишимося вашим улюбленим магазином, який ви і в подальшому будете відвідувати з задоволенням! Ваша лояльність - це найцінніший актив, що є у нашої компанії!" - зазначає генеральний директор Юріс Вербіцкіз.