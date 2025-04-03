Важнейшее достижение 2024 года — количество пользователей платформы достигло четверти миллиарда, — Кирилл Хомяков, Binance

О перспективах развития рынка криптовалют в Украине и мире, последних тенденциях и решениях в регулировании отрасли, рекордные результаты работы Binance в 2024 году, планы проекта и настроения пользователей в интервью «ТОП-100» рассказал Кирилл Хомяков, региональный глава Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке.

Каким был 2024 год для Binance по объему сделок, количеству клиентов и их активности? Как компания будет конкурировать с крупнейшими биржами, такими как Bybit или OKX, и привлекать аудиторию?

— Мы все стали свидетелями существенного роста рынка и популярности криптовалют в 2024 году. Появление BTC/ETH ETF в США, изменение политики новой администрации привело к значительному увеличению интереса со стороны институциональных игроков и традиционных финансовых институтов. Приятно отметить, что все это время Binance была во главе этих перемен. Мы продолжили поддержку инноваций, придерживаясь своей основной миссии по расширению свободы денег.

Особо отмечу, что в течение всего года Binance устанавливала рекорды, формируя будущее цифровых финансов. Нам доверяют пользователи по всему миру, о чем свидетельствуют более $160 млрд в активах пользователей и достижение суммарного исторического объема торгов в $100 трлн. И это доверие касается не только торговли. Binance лидирует в области соблюдения требований, social media и инициатив сообщества, что укрепило роль платформы как надежного проводника в мире криптовалют и Web3.

Важнейшее достижение 2024-го зафиксировали в конце года – количество пользователей платформы достигло четверти миллиарда. Это свидетельствует о развитии платформы в течение года. Меньше чем за шесть месяцев количество пользователей увеличилось на 50 млн. В июне 2024 года их стало 200 миллионов.

Также следует упомянуть резкий рост институционального присутствия. В Binance увеличилось вдвое база VIP-пользователей и количество зарегистрированных институциональных участников. Благодаря таким функциям, как Binance Wealth и обновленный сервис Banking Triparty, Binance стала уникальным решением для организаций, активно входящих на криптовалютный рынок.

В чем сегодня главное конкурентное преимущество криптовалютной биржи с точки зрения пользователей? Какие проекты для укрепления своих позиций Binance реализовала в 2024 и планирует реализовать в 2025?

– Наш главный фокус – наши пользователи. Что касается цифр в этом контексте, то следует отметить, что в 2024 году торговая экосистема Binance продолжила устанавливать новые стандарты. Платформа обрабатывала рекордные 4,4 млн запросов в секунду, демонстрируя свою масштабируемость и быстроту. Объемы спотовых, фьючерсных и маржинальных продуктов выросли благодаря внедрению таких инновационных и привлекающих функций, как спотовый копитрейдинг и BFUSD.

Спотовый копитрейдинг упростил выход на рынок для новичков, одновременно увеличив доходность опытных трейдеров. Запуск BFUSD, уникального маржинального актива, приносящего прибыль, еще раз доказал, что Binance способна создавать инновации в торговом пространстве, предлагая пользователям выгоду и стимулы. Благодаря улучшенным системам управления ликвидностью и рисками мы обеспечили удобную торговлю как розничным, так и институциональным трейдерам.

Как вы думаете, количество платформ для операций с криптовалютами в Украине и мире будет расти, или на рынке уже начался процесс концентрации?

– Не думаю, что в ближайшее время на рынок выйдут новые игроки. Конкуренция высока, и затраты на создание продукта, ликвидность и привлечение клиентов будут колоссальными. Очень тяжело новым игрокам будет конкурировать с лидерами индустрии или другими международными биржами. Инновации в блокчейне и децентрализованных финансах (DeFi) также могут стимулировать появление новых децентрализованных бирж, а мы видим большую конкуренцию и появление новых игроков на рынке валлетов с криптокартами.

На кого ориентированы ваши продукты — на молодежь или опытных пользователей среднего возраста, уже имеющих накопление? На ком вы делаете основной акцент?

– Не секрет, что основная часть аудитории – мужчины от 18 до 45 лет. В прошлом году ко Дню Независимости мы проводили опрос среди нашей аудитории. В нем приняли участие более 22 тысяч лиц. 65% респондентов считают криптовалюты важной частью будущего экономического развития страны.

Интересно, что более 53% опрошенных украинцев считают финансовую свободу чрезвычайно важной, и криптовалюты стали ключевым инструментом для ее достижения.

А 70% опрошенных украинцев используют криптовалюты для международных переводов, что свидетельствует об их эффективности в трансграничных переводах. Кроме того, 65% респондентов уже использовали криптовалюты для поддержки благотворительных проектов.

Как вы оцениваете продвижение Украины по вопросу регулирования рынка криптовалют и налогообложения операций с ними?

— Binance давно и открыто выступает за разработку четких и понятных правил криптоиндустрии и сотрудничает с регуляторами над созданием условий, которые смогут установить четкие и приемлемые границы для операций с криптовалютами и снизить риски для инвесторов и пользователей. Регулирование не только создает баланс между участниками отрасли, но и активно способствует устойчивому развитию криптоиндустрии, а также позволяет предложить больше сервисов для пользователей, таких как фиатные каналы, криптокарты и т.д.

Находясь на пути интеграции с ЕС, для Украины MiCA может стать не только ориентиром, но возможностью адаптировать лучшие европейские практики с учетом местной специфики. Имеющиеся законопроекты, предложенные Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Министерством цифровой трансформации, отражают разные подходы к налогообложению и регулированию.

На мой взгляд, сейчас критически важно, чтобы все стороны обсуждения нашли, согласовали и утвердили единый вариант регулирования, который будет отвечать интересам всех сторон, а также обеспечит целостную работу нового закона регулирования. Перетягивание каната никому не нужно, это тормозит разработку, внедрение и развитие необходимой нормативной базы. Не менее важна и оперативность принятия продуманного и понятного закона, обеспечивающего баланс интересов всех сторон: пользователей, государства и бизнеса.

Криптовалюты уже не ниша, у них прочная позиция в глобальной финансовой системе, а для Украины это еще одна возможность стать частью мировой криптовалютной экосистемы. Этот шаг поможет привлечь новые инвестиции в страну, получить новый поток доходов от налоговых поступлений в такое сложное время для Украины и позволит Украине укрепить свое лидерство в цифровой трансформации.

Как последние решения американских и европейских финансовых регуляторов повлияют на дальнейшее развитие отрасли?

— Все эти решения могут создать условия для дальнейшего прояснения регуляторной среды, что будет способствовать большему вовлечению традиционных финансовых институтов в криптовалютные активы. Этот регуляторный импульс, вероятно, приведет к тому, что и другие страны последуют примеру США и Европы, создавая более согласованную глобальную структуру для криптовалют. Процесс займет время, текущие обстоятельства предполагают, что эти изменения могут произойти быстрее, чем ожидалось, уже в 2025 году.

Как меняется активность пользователей криптовалют в Украине за годы полномасштабной войны? Какие изменения в поведении, настроении и характере операций вы наблюдаете?

— Криптовалюта в эти сложные для Украины времена стала единственным и по-настоящему свободным и быстрым средством платежа, средством поддержки своих семей. Когда фиатные операции ограничены и требуют документального подтверждения и длительных согласований, а экономика находится в кризисном состоянии, криптовалюты стали реальной альтернативой скорости перевода, защите и сохранению средств граждан (курс гривны нестабильный) и возможности использования в любой точке мира.

Сейчас весь мир наблюдает за тем, какую важную роль играет криптовалюта, как она трансформирует нашу реальность.