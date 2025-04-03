Найважливіше досягнення 2024 року — кількість користувачів платформи досягла чверті мільярда, — Кирило Хом’яков, Binance

Про перспективи розвитку ринку криптовалют в Укра­їні та світі, останні тенденції та рішення у регулюванні галузі, рекордні результати роботи Binance у 2024 році, плани проєкту та настрої користувачів у інтерв’ю «ТОП-100» розповів Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Цен­тральній Азії та Африці.

Яким був 2024 рік для Binance щодо обсягу угод, кіль­кості клієнтів та їхньої активності? Як компанія конку­руватиме з найбільшими біржами, як-от Bybit чи OKX, і залучати аудиторію?

— Ми всі стали свідками суттєвого зростання ринку та популярності криптовалют у 2024 році. Поява BTC/ETH ETF у США, зміна політики нової адміністрації зумо­вили значне збільшення інтересу з боку інституційних гравців та традиційних фінансових інститутів. Приєм­но зазначити, що весь цей час Binance була на чолі цих змін. Ми продовжили підтримку інновацій, дотриму­ючись своєї основної місії щодо розширення свободи грошей.

Особливо відзначу, що протягом усього року Binance встановлювала рекорди, формуючи майбутнє циф­рових фінансів. Нам довіряють користувачі в усьому світі, про що свідчать понад $160 млрд в активах користувачів та досягнення сумарного історично­го обсягу торгів у $100 трлн. І ця довіра стосується не лише торгівлі. Binance лідирує у галузі дотримання вимог, social media та ініціатив спільноти, що зміц­нило роль платформи як надійного провідника у світі криптовалют та Web3.

Найважливіше досягнення 2024-го зафіксували наприкінці року — кількість користувачів платфор­ми досягла чверті мільярда. Це свідчить про розви­ток платформи упродовж року. Менше ніж за шість місяців кількість користувачів збільшилась на 50 млн. У червні 2024 року їх стало 200 млн.

Також слід згадати різке зростання інституційної присутності. У Binance збільшилася вдвічі база VIP-ко­ристувачів та кількість зареєстрованих інституційних учасників. Завдяки таким функціям, як Binance Wealth та оновлений сервіс Banking Triparty, Binance стала унікальним рішенням для організацій, які активно входять на криптовалютний ринок.

У чому сьогодні полягає головна конкурентна перевага криптовалютної біржі з погляду користувачів? Які про­єкти для зміцнення своїх позицій Binance реалізувала у 2024-му і планує реалізувати у 2025-му?

— Наш головний фокус — наші користувачі. Щодо цифр у цьому контексті, то варто наголосити, що у 2024 році торгова екосистема Binance продовжила встановлюва­ти нові стандарти. Платформа обробляла рекордні 4,4 млн запитів на секунду, демонструючи свою масшта­бованість та швидкість. Обсяги спотових, ф’ючерсних та маржинальних продуктів зросли завдяки впрова­дженню таких інноваційних та залучаючих функцій, як спотовий копітрейдинг і BFUSD.

Спотовий копітрейдинг спростив вихід на ринок для новачків, одночасно збільшивши дохідність дос­відчених трейдерів. Запуск BFUSD, унікального мар­жинального активу, що приносить прибуток, ще раз довів, що Binance здатна створювати інновації у тор­говому просторі, пропонуючи користувачам вигоду та стимули. Завдяки покращеним системам управлін­ня ліквідністю та ризиками ми забезпечили зручну торгівлю як для роздрібних, так і для інституційних трейдерів.

Як ви вважаєте, кількість платформ для операцій із криптовалютами в Україні та світі буде зростати, чи на ринку вже почався процес концентрації?

— Не думаю, що найближчим часом на ринок вийдуть нові гравці. Конкуренція висока, і витрати на створен­ня продукту, ліквідність і залучення клієнтів будуть колосальними. Дуже важко новим гравцям буде кон­курувати з лідерами індустрії або іншими міжнарод­ними біржами. Інновації у блокчейні та децентралі­зованих фінансах (DeFi) також можуть стимулювати появу нових децентралізованих бірж, а ще ми бачимо велику конкуренцію та появу нових гравців на ринку волетів з криптокартами.

На кого орієнтовані ваші продукти — на молодь чи дос­відчених користувачів середнього віку, які вже мають накопичення? На кому ви робите основний акцент?

— Не секрет, що основна частина аудиторії — чоло­віки від 18 до 45 років. Минулого року до Дня Неза­лежності ми проводили опитування серед нашої аудиторії. У ньому взяли участь понад 22 тис. осіб. 65% респондентів вважають криптовалюти важли­вою частиною майбутнього економічного розвитку країни.

Цікаво, що понад 53% опитаних українців вважа­ють фінансову свободу надзвичайно важливою, і криптовалюти стали ключовим інструментом для її досягнення.

А 70% опитаних українців використовують крип­товалюти для міжнародних переказів, що свідчить про їхню ефективність у транскордонних переказах. Крім того, 65% респондентів вже використовували криптовалюти для підтримки благодійних проєктів.

Як ви оцінюєте просування України у питанні регулю­вання ринку криптовалют і оподаткування операцій з ними?

— Binance давно й відкрито виступає за розроблення чіт­ких і зрозумілих правил для криптоіндустрії та співп­рацює з регуляторами над створенням умов, які змо­жуть встановити чіткі та прийнятні межі для операцій з криптовалютами та знизити ризики для інвесторів і користувачів. Регулювання не лише створює баланс між учасниками галузі, але й активно сприяє сталому розвитку криптоіндустрії, а також дає можливість запропонувати більше сервісів для користувачів, як-от фіатні канали, криптокарти тощо.

Перебуваючи на шляху інтеграції з ЄС, для України MiCA може стати не лише орієнтиром, але й можли­вістю адаптувати найкращі європейські практики з урахуванням місцевої специфіки. Наявні законопро­єкти, запропоновані Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку та Міністерством цифрової трансформації, відображають різні підходи до оподат­кування та регулювання.

На мою думку, натепер критично важливо, щоб усі сторони обговорення знайшли, погодили та затвер­дили єдиний варіант регулювання, який буде від­повідати інтересам усіх сторін, а також забезпечить цілісну роботу нового закону регулювання. Перетя­гування каната нікому не потрібно, це лише гальмує розроблення, впровадження та розвиток необхідної нормативної бази. Не менш важлива й оперативність ухвалення продуманого і зрозумілого закону, який забезпечить баланс інтересів усіх сторін: користувачів, держави та бізнесу.

Криптовалюти вже не є нішею, у них міцна позиція у глобальній фінансовій системі, а для України це ще одна можливість стати частиною світової крипто­валютної екосистеми. Цей крок допоможе залучити нові інвестиції в країну, отримати новий потік дохо­дів від податкових надходжень у такий складний час для України і загалом дозволить Україні зміцнити своє лідерство у цифровій трансформації.

Яким чином останні рішення американських та євро­пейських фінансових регуляторів вплинуть на подаль­ший розвиток галузі?

— Усі ці рішення можуть створити умови для подальшого прояснення регуляторного середовища, що сприятиме більшому залученню традиційних фінансових інсти­тутів до криптовалютних активів. Цей регуляторний імпульс, ймовірно, приведе до того, що й інші країни підуть за прикладом США та Європи, створюючи більш узгоджену глобальну структуру для криптовалют. Про­цес забере час, поточні обставини передбачають, що ці зміни можуть відбутися швидше, ніж очікувалося, вже у 2025 році.

Як змінюється активність користувачів криптова­лют в Україні за роки повномасштабної війни? Які зміни у поведінці, настроях і характері операцій ви спостерігаєте?

— Криптовалюта у ці складні для України часи стала єди­ним і по-справжньому вільним та швидким засобом платежу, засобом підтримки своїх родин. Коли фіат­ні операції обмежені і потребують документального підтвердження та тривалих погоджень, а економіка перебуває у кризовому стані, криптовалюти стали реальною альтернативою за швидкістю переказу, захистом і збереженням коштів громадян (курс гривні нестабільний) та за можливістю використання в будь-якій точці світу.

Зараз увесь світ спостерігає за тим, яку важливу роль відіграє криптовалюта, як вона трансформує нашу реальність.