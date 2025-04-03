- Тип
- ТопФінанс-2025
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Найважливіше досягнення 2024 року — кількість користувачів платформи досягла чверті мільярда, — Кирило Хом’яков, Binance
Про перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні та світі, останні тенденції та рішення у регулюванні галузі, рекордні результати роботи Binance у 2024 році, плани проєкту та настрої користувачів у інтерв’ю «ТОП-100» розповів Кирило Хом’яков, регіональний голова Binance в Центральній та Східній Європі, Центральній Азії та Африці.
Яким був 2024 рік для Binance щодо обсягу угод, кількості клієнтів та їхньої активності? Як компанія конкуруватиме з найбільшими біржами, як-от Bybit чи OKX, і залучати аудиторію?
— Ми всі стали свідками суттєвого зростання ринку та популярності криптовалют у 2024 році. Поява BTC/ETH ETF у США, зміна політики нової адміністрації зумовили значне збільшення інтересу з боку інституційних гравців та традиційних фінансових інститутів. Приємно зазначити, що весь цей час Binance була на чолі цих змін. Ми продовжили підтримку інновацій, дотримуючись своєї основної місії щодо розширення свободи грошей.
Особливо відзначу, що протягом усього року Binance встановлювала рекорди, формуючи майбутнє цифрових фінансів. Нам довіряють користувачі в усьому світі, про що свідчать понад $160 млрд в активах користувачів та досягнення сумарного історичного обсягу торгів у $100 трлн. І ця довіра стосується не лише торгівлі. Binance лідирує у галузі дотримання вимог, social media та ініціатив спільноти, що зміцнило роль платформи як надійного провідника у світі криптовалют та Web3.
Найважливіше досягнення 2024-го зафіксували наприкінці року — кількість користувачів платформи досягла чверті мільярда. Це свідчить про розвиток платформи упродовж року. Менше ніж за шість місяців кількість користувачів збільшилась на 50 млн. У червні 2024 року їх стало 200 млн.
Також слід згадати різке зростання інституційної присутності. У Binance збільшилася вдвічі база VIP-користувачів та кількість зареєстрованих інституційних учасників. Завдяки таким функціям, як Binance Wealth та оновлений сервіс Banking Triparty, Binance стала унікальним рішенням для організацій, які активно входять на криптовалютний ринок.
У чому сьогодні полягає головна конкурентна перевага криптовалютної біржі з погляду користувачів? Які проєкти для зміцнення своїх позицій Binance реалізувала у 2024-му і планує реалізувати у 2025-му?
— Наш головний фокус — наші користувачі. Щодо цифр у цьому контексті, то варто наголосити, що у 2024 році торгова екосистема Binance продовжила встановлювати нові стандарти. Платформа обробляла рекордні 4,4 млн запитів на секунду, демонструючи свою масштабованість та швидкість. Обсяги спотових, ф’ючерсних та маржинальних продуктів зросли завдяки впровадженню таких інноваційних та залучаючих функцій, як спотовий копітрейдинг і BFUSD.
Спотовий копітрейдинг спростив вихід на ринок для новачків, одночасно збільшивши дохідність досвідчених трейдерів. Запуск BFUSD, унікального маржинального активу, що приносить прибуток, ще раз довів, що Binance здатна створювати інновації у торговому просторі, пропонуючи користувачам вигоду та стимули. Завдяки покращеним системам управління ліквідністю та ризиками ми забезпечили зручну торгівлю як для роздрібних, так і для інституційних трейдерів.
Як ви вважаєте, кількість платформ для операцій із криптовалютами в Україні та світі буде зростати, чи на ринку вже почався процес концентрації?
— Не думаю, що найближчим часом на ринок вийдуть нові гравці. Конкуренція висока, і витрати на створення продукту, ліквідність і залучення клієнтів будуть колосальними. Дуже важко новим гравцям буде конкурувати з лідерами індустрії або іншими міжнародними біржами. Інновації у блокчейні та децентралізованих фінансах (DeFi) також можуть стимулювати появу нових децентралізованих бірж, а ще ми бачимо велику конкуренцію та появу нових гравців на ринку волетів з криптокартами.
На кого орієнтовані ваші продукти — на молодь чи досвідчених користувачів середнього віку, які вже мають накопичення? На кому ви робите основний акцент?
— Не секрет, що основна частина аудиторії — чоловіки від 18 до 45 років. Минулого року до Дня Незалежності ми проводили опитування серед нашої аудиторії. У ньому взяли участь понад 22 тис. осіб. 65% респондентів вважають криптовалюти важливою частиною майбутнього економічного розвитку країни.
Цікаво, що понад 53% опитаних українців вважають фінансову свободу надзвичайно важливою, і криптовалюти стали ключовим інструментом для її досягнення.
А 70% опитаних українців використовують криптовалюти для міжнародних переказів, що свідчить про їхню ефективність у транскордонних переказах. Крім того, 65% респондентів вже використовували криптовалюти для підтримки благодійних проєктів.
Як ви оцінюєте просування України у питанні регулювання ринку криптовалют і оподаткування операцій з ними?
— Binance давно й відкрито виступає за розроблення чітких і зрозумілих правил для криптоіндустрії та співпрацює з регуляторами над створенням умов, які зможуть встановити чіткі та прийнятні межі для операцій з криптовалютами та знизити ризики для інвесторів і користувачів. Регулювання не лише створює баланс між учасниками галузі, але й активно сприяє сталому розвитку криптоіндустрії, а також дає можливість запропонувати більше сервісів для користувачів, як-от фіатні канали, криптокарти тощо.
Перебуваючи на шляху інтеграції з ЄС, для України MiCA може стати не лише орієнтиром, але й можливістю адаптувати найкращі європейські практики з урахуванням місцевої специфіки. Наявні законопроєкти, запропоновані Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку та Міністерством цифрової трансформації, відображають різні підходи до оподаткування та регулювання.
На мою думку, натепер критично важливо, щоб усі сторони обговорення знайшли, погодили та затвердили єдиний варіант регулювання, який буде відповідати інтересам усіх сторін, а також забезпечить цілісну роботу нового закону регулювання. Перетягування каната нікому не потрібно, це лише гальмує розроблення, впровадження та розвиток необхідної нормативної бази. Не менш важлива й оперативність ухвалення продуманого і зрозумілого закону, який забезпечить баланс інтересів усіх сторін: користувачів, держави та бізнесу.
Криптовалюти вже не є нішею, у них міцна позиція у глобальній фінансовій системі, а для України це ще одна можливість стати частиною світової криптовалютної екосистеми. Цей крок допоможе залучити нові інвестиції в країну, отримати новий потік доходів від податкових надходжень у такий складний час для України і загалом дозволить Україні зміцнити своє лідерство у цифровій трансформації.
Яким чином останні рішення американських та європейських фінансових регуляторів вплинуть на подальший розвиток галузі?
— Усі ці рішення можуть створити умови для подальшого прояснення регуляторного середовища, що сприятиме більшому залученню традиційних фінансових інститутів до криптовалютних активів. Цей регуляторний імпульс, ймовірно, приведе до того, що й інші країни підуть за прикладом США та Європи, створюючи більш узгоджену глобальну структуру для криптовалют. Процес забере час, поточні обставини передбачають, що ці зміни можуть відбутися швидше, ніж очікувалося, вже у 2025 році.
Як змінюється активність користувачів криптовалют в Україні за роки повномасштабної війни? Які зміни у поведінці, настроях і характері операцій ви спостерігаєте?
— Криптовалюта у ці складні для України часи стала єдиним і по-справжньому вільним та швидким засобом платежу, засобом підтримки своїх родин. Коли фіатні операції обмежені і потребують документального підтвердження та тривалих погоджень, а економіка перебуває у кризовому стані, криптовалюти стали реальною альтернативою за швидкістю переказу, захистом і збереженням коштів громадян (курс гривні нестабільний) та за можливістю використання в будь-якій точці світу.
Зараз увесь світ спостерігає за тим, яку важливу роль відіграє криптовалюта, як вона трансформує нашу реальність.