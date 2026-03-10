Владелец самой дорогой гостиницы Львова рассказал о доходах на туризме во время войны

Пока украинский бизнес в первые месяцы полномасштабной войны массово замораживал инвестиции, финская семья Хартвалл – владельцы львовского Leopolis – решила обновить проект и параллельно выполнять гуманитарную функцию. В интервью Delo.ua Виктор Хартвалл, шестая генерация семейного бизнеса, объясняет, почему Львов стал точкой длинной ставки и как выглядит экономика гостиницы в военные годы.

Виктор, ваша семья ведет бизнес почти 190 лет. Как так случилось, что семейная история, начавшаяся в Финляндии, привела вас в Украину – и именно во Львов?

- Я – шестая генерация в семейном бизнесе Хартвалл. История началась еще в 1836 году в Финляндии, когда семья развивала производство минеральной воды в Хельсинки. Дальше мы масштабировались, начали осваивать другие рынки, в том числе за границей. В конце концов, путь привел нас в Украину - сначала в Одессу, а там и во Львов. Правда, на определенном этапе мы работали не с минеральной водой, а с пивным бизнесом.

Виктор Хартвалл – финский инвестор в шестом поколении, поверивший во львовскую гостиничную недвижимость.

В 2008 году мы решили завершить пивное направление. Но к тому времени у семьи уже сформировалось определенное чувство Украины - симпатия, связи, опыт. Поэтому вместо того чтобы просто уйти, мы подумали: возможно, Украина станет стартом нового этапа, но уже в другой сфере. Львов тогда выдался естественным выбором – город с характером, культурой, энергией, потенциалом и очень сильным европейским ощущением.

Вы не раз говорили, что именно "энергия города" стала ключом. Что это означает в практическом смысле – какова была точка входа?

- Мой отец и другие члены семьи приехали во Львов примерно в 2003-2004 годах. Мы даже шутим, что никто точно не помнит, это был 2003 или 2004 год. Нас очень увлекла энергия города.

Дальше события развивались так, как часто бывает в жизни: одна случайность вела к другой. Мы познакомились с людьми и партнерами, с которыми работаем до сих пор. Появились первые разговоры о возможном проекте – и постепенно это превратилось в то, что сейчас все знают как "Леополис".

Отель мирового стандарта – это не о дизайне. Это о системе

Почему именно гостиничный бизнес? После производства и масштабирования это выглядит как совсем другая "игра".

– Да, сфера другая. Но принципы – те же. Для нас очень важны ценности: качество, ответственность, долгосрочное мышление и, главное, доверие. Я давно говорю, что наша цель – создать отель мирового стандарта. Но "мировой стандарт" - это не только о красивых номерах или брендовой мебели. Это о том, как выстроена система: люди, процессы, культура сервиса, уважение к гостю и внутренняя дисциплина.

Именно поэтому мы привлекаем совещательный совет – людей с опытом в гостиничной индустрии. Но так же для нас ключевая – локальная управленческая команда, ежедневно управляющая гостиницей на месте.

Инвесторы часто пытаются управлять "издали". Вы наоборот подчеркиваете доверие к местной команде. Почему?

– Это важная философия: мы не считаем, что можем из Финляндии лучше знать, как управлять бизнесом во Львове. Напротив, мы доверяем локальной команде, стараемся поддерживать ее и помогать - так я это формулирую.

Для управления гостиницей выбирает вариант совещательного совета

Потому что решения в реальном времени, особенно в кризис, принимаются на месте. Это не тот случай, когда можно ждать ответа через несколько часов или дней. Важно, чтобы у команды были и компетенции, и полномочия.

Сейчас в команде 85 сотрудников и примерно 25% работают в компании более 11 лет. Это очень важно: люди выросли вместе с гостиницей, обладают опытом и способностью держать сервис даже в сложные периоды.

Реновация с сохранением истории

Leopolis часто называют одной из самых "львовских" премиальных гостиниц. Это случайность или стратегия?

– Это стратегия, которая выросла из уважения к городу. Отель официально открылся в 2007 году после масштабной реконструкции трех находившихся в аварийном состоянии трех жилых зданий. Тогда было проще и подешевле снести их и построить новые. Но владельцы избрали другой путь: сохранение исторического наследия.

В каждом номере – крафтовые фигурки львов производства местного мастера.

В реставрацию фасадов и интерьеров инвестировали около 8 млн. евро. Мы восстановили аутентичный кирпич, камень, деревянные лестницы и многие другие архитектурные детали. Это было сложно, но для нас важно было не нарисовать новое, а сохранить настоящее.

Уже во время войны вы завершали еще один большой этап обновления. Что именно изменилось в 2019-2022 годах?

- В 2019-2022 годах "Леополис" пережил реновацию публичных пространств и всех 70 номеров. Финальный этап (2021-2022) стоил около 2,5 млн евро. Дизайн разработала финская дизайнер Marika Aro, проект реализовали под наблюдением владельцев.

Библиотека отеля Leopolis. Нордические элементы совмещены с эстетикой старого Львова.

В интерьере совмещены известные нордические бренды с отреставрированной мебелью и материалами. Мы сохранили историческую атмосферу и одновременно придерживались принципов ответственного использования ресурсов: не выбросить и купить новое, а восстановить, сохранить, дать вещам вторую жизнь.

После реновации появились новые форматы обитания: Cinema rooms, камерный Courtyard Suite, Sky Loft, а также безбарьерные просторы.

Война: "вопрос оплаты вообще не стоял"

24 февраля 2022 года. У многих бизнесов – первый инстинкт "заморозить все". Были ли у вас мысли: остановить, продать, уйти?

– Мы даже не думали останавливаться. Первая реакция – шок. Но очень скоро приоритеты изменились. Мы думали только о безопасности наших людей и гостей. Не о бизнес-модели, не о доходности – о людях.

Как выглядели первые месяцы?

- После начала войны отель стал местом убежища для семей, бежавших из опасных регионов. И часто вопрос оплаты вообще не стоял.

Если у человека не было денег - он все равно мог остаться. У нас жили семьи по две-три недели в одном номере: четыре-пять человек с собаками и котами. Просто потому, что не было других вариантов.

В начале полномасштабной войны гостиница стала убежищем многих беглецов.

Ситуацию усугубляло то, что на момент вторжения половина номеров находилась в реновации. Из 70 номеров пригодными было только 35, и их нужно было максимально эффективно использовать. Кто-то оставался на месяце, кто-то платил столько, сколько мог – все решалось индивидуально.

Вы приостановили ремонт всего на два месяца, а затем продлили. Это решение выглядит смелым даже по украинской перспективе. Почему?

– Ремонт мы начали еще в 2021 году. После 24 февраля мы действительно поставили работы на паузу примерно на два месяца - из-за полной неопределенности. Но весной было принято решение продолжить инвестиции.

Причин было несколько. Во-первых, часть средств уже была вложена. Во-вторых, мы понимали: если сейчас не завершим реновацию, после войны будет гораздо сложнее найти подрядчиков. И в-третьих, это был жест поддержки – бизнес должен работать.

Поэтому в 2022-2023 годах инвестиции не свернули, а довели начатое до конца.

Как отель пережил блекауты?

Сначала мы приобрели небольшой генератор – для поддержания критических функций. Но скоро стало ясно, что его мощности недостаточно. Поэтому мы инвестировали в более крупный генератор. В шутку называем его нашим "красным Феррари". Он позволяет поддерживать работу гостиницы даже в сложные периоды.

Что стало самым болезненным вызовом для отеля во время войны: обстрелы, электричество, логистика?

Самый большой вызов – люди. Потому что компетенции формируются годами. Инженер, технический персонал, менеджеры – это не позиции, которые можно быстро закрыть. Часть мужчин была мобилизована, многие женщины уехали за границу, кто-то терял близких. Это все влияет на бизнес не меньше блекаутов.

Бывали ситуации, когда менеджеры сами выходили помогать с уборкой номеров. Иногда договаривались с другими гостиницами о поддержке персонала в пиковые дни.

Впрочем, ключевая команда осталась. Многие сотрудники работают здесь 10-15 лет – и именно это стало фундаментом устойчивости.

Налоги и "белая" модель

Вам важна прозрачность, белая модель ведения бизнеса. Почему это важно сейчас, когда рынок работает в стрессе?

– Потому что это вопрос доверия – и к бизнесу, и к стране. В течение 2022-2025 годов компания HT Property West перечислила в госбюджет 48,5 млн грн, то есть более 1 млн евро. Показательно, что 85% этой суммы – 41,4 млн грн – это налоги, связанные с фондом оплаты труда.

Отель работает полностью официально: все сотрудники оформлены, зарплаты "белые", налоги уплачиваются в полном объеме - без конвертов, ФЛП "для удобства", двойных транзакций.

Да, поэтому наш средний тариф один из самых высоких в городском сегменте, потому что в стоимость заложены все расходы - и на персонал, и на налоги. Но мы уверены: гости платят за сервис, атмосферу и репутацию.

Показатели войны: 2025 как лучший год

Вопреки войне, у вас были достаточно сильные показатели. Как вы объясняете 2025 год?

– По итогам 2025 года загруженность была более 50%, а средний тариф – примерно 125 евро (без НДС). Это был самый лучший год за период полномасштабной войны.

В 2025 году загруженность была более 50%, в 2026 году ожидают по крайней мере не меньше.

Почему? Возможно, это результат адаптации. Иностранцы уже меньше боятся приезжать. Многие, кто был здесь во время гуманитарных миссий, возвращаются снова и приводят других. Львов для многих стал "точкой входа" в Украину.

"Красная линия": что должно произойти, чтобы инвестор ушел?

Если говорить прагматично: что могло бы стать той красной линией, когда бизнес скажет: мы выходим?

– Мы понимаем, в какой ситуации страна. Налоги могут изменяться. Чтобы мы после 20 лет сказали "все, останавливаемся", должно произойти что-то действительно критическое - то, что сделает работу невозможной.

То есть не какие-либо изменения, не "неудобства", а именно условия, в которых операционная деятельность становится технически или юридически невозможной.

После войны: инвестиции придут, но не сразу

Как, по вашему мнению, будет выглядеть инвестиционный "послевоенный" старт? Это будет бум или аккуратное движение?

– Я думаю, инвестиции будут расти, но постепенно. Уже сейчас многие иностранцы узнают Украину через гуманитарные поездки, личные контакты, партнерства. Это формирует понимание, что страна не "далека и непонятна", а реальна.

Но ключевое – чтобы Украина обеспечила понятные правила игры и стабильность. Мы не инвестируем, чтобы заработать прямо сейчас. Мы инвестируем, чтобы иметь позицию после войны.

Leopolis как "хаб": когда гуманитарная история превращается в бизнес

Вы называете отель хабом. Что это значит на практике?

- Leopolis – это место, где люди встречаются, знакомятся, обмениваются контактами. И часто в этих стенах начинаются разговоры о новых проектах.

По моим наблюдениям, основой часто становится гуманитарная составляющая: люди приезжают в благотворительных миссиях, с гуманитарными инициативами. А дальше – знакомства, контакты, понимание контекста, и на этом фоне иногда появляются бизнес-идеи. Бывает и наоборот: бизнес-связь превращается в помощь.

Leopolis – место важных встреч, которые затем перерастают в бизнес-идеи. На фото: Виктор Хартвалл.

Мы сотрудничаем с организацией, которая несколько раз в год привозит в Украину пикапы и другую помощь (Caravan to Ukraine) . В одном из таких караванов приехал муж с женой – они собрали деньги, купили пикап и привезли его сюда. Во время таких поездок люди много общаются – и именно из-за этих контактов у него появился интерес к одной украинской компании. Мы их познакомили. Теперь он глубже знакомится с бизнесом и, вероятно, присоединится как советник. Это пример того, как "присутствие здесь" превращает интерес в реальное взаимодействие.

Если бы вы могли дать три практических совета украинским властям - что бы это было?

- Первое: упростить открытие и ведение бизнеса. Инвестору должно быть легко – “one-stop shop”, четкая поддержка и понятный процесс.

Второе: борьба с коррупцией. Она разрушает доверие – а доверие является фундаментом инвестиций.

Третье: стабильные и прозрачные правила игры. Инвестор должен понимать: если он делает "А", получит "В". Если правила постоянно меняются или трактуются по-разному, бизнес не успевает адаптироваться и избегает риска.

Справка об отеле

Один из номеров отеля Leopolis.

Leopolis 5* – независимая бутик-отель в сегменте премиум. Управляющей компанией отеля является HT Property West (ООО "Эйч Ти Проперти Вест"). Название HT происходит от фамилий семьи владельцев из Финляндии: H – Hartwall, T – Therman.

Компания непосредственно осуществляет операционное управление гостиницей "Леополис" и рестораном LEO. Restaurant & Bar.

Отель расположен в самом центре Львова в здании эпохи 18 века. Здание находится под охраной ЮНЕСКО.

Отель официально открылся в 2007 году после масштабной реконструкции находившихся в аварийном состоянии трех жилых зданий. В 2019-2022 годах Leopolis пережил реновацию публичных пространств и всех 70 номеров.