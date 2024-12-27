Военные, больницы, дети: как группа фармацевтических компаний "Кусум" строит ответственный бизнес, поддерживая военных и гражданских

Война заставила многие компании пересмотреть свои ценности и приоритеты. Группа фармацевтических компаний "Кусум" с первых дней войны придерживается своих ценностей, понимая, что именно развитие сознательного бизнеса ежедневно приближает победу.

Помощь армии – требование времени

Еще в первые дни февраля 2022 года группа фармацевтических компаний "Кусум" перечислила на счета НБУ 11 млн грн на нужды ВСУ. В дальнейшем помощь военным постоянно росла. Кроме финансовых отчислений компания начала помогать медикаментами и техникой.

В мае 2022 года на нужды ВСУ компания передала 20 служебных автомобилей. Понимая, что военные каждый день рискуют собственной жизнью, "Кусум" провела сбор средств на гемостатические салфетки CELOX для ВСУ. Более того, на передовую передали комплекты теплой одежды, термоодежду и средства для отопления в полевых условиях. Впоследствии закупили и переносные электростанции для нужд Службы безопасности. В настоящее время помощь Украине от "Кусум" составляет более 200 млн. грн.

Вклад "Кусум" в борьбу страны с агрессором был оценен и отмечен отличием Верховной Рады "За заслуги перед украинским народом" и наградой от президента Украины. Впрочем, компания на этом не останавливается, ведь война продолжается, так что бизнесу и обществу нужно еще многое сделать для украинской победы.

Поддержка гражданских

Потребности гражданского населения в фокусе внимания компании. С первых дней полномасштабного вторжения "Кусум" поддерживала медицинские учреждения лекарственными средствами. Команду компании не останавливали даже очень сложные условия, когда лекарство приходилось доставлять во время обстрелов и боевых действий. Жизненно важные медицинские средства получили более 1000 больниц и неприбыльных организаций.

Общая стоимость предоставленных медикаментов составила более 40 млн. грн. И здесь стоит помнить, что производство компании расположено в Сумах, которые с начала войны подвергаются постоянным вражеским атакам. Когда Сумы находились в блокаде, "Кусум" начала кампанию по спасению 750 иностранных студентов. При первой же возможности их вывезли и расселили в более безопасных регионах Украины.

Следует упомянуть активное участие "Кусум" в организации доставки в Украину гуманитарной помощи из Индии. При содействии Посольства Украины в Индии, Посольства Индии в Украине, МИД и Военно-воздушных сил Индии в первые недели полномасштабной войны собрали 25 тонн гуманитарной помощи общей стоимостью почти 52 млн грн. В мае 2022 года группа фармацевтических компаний "Кусум" организовала вторую доставку гуманитарной помощи из Индии в Украину. Ее общая стоимость составила $900 тыс. Теперь эта помощь регулярная: она поступает два раза в год и распределяется среди госпиталей, лечебно-профилактических учреждений и военных.

Фокус на детей

Отдельного внимания заслуживают проекты компании, направленные на поддержку детей, ведь они наиболее незащищены перед вызовами войны и очень нуждаются в нормальных условиях для развития, ощущения заботы, безопасности и уверенности в своих действиях. Проект "Безопасные каникулы" запустили в летний и осенний периоды, чтобы создать безопасный и информативный досуг для школьников 11-14 лет.

Ключевые темы программы: поведение в чрезвычайных ситуациях, правила дорожного движения и безопасность на дороге, личная гигиена и здоровое питание, кибербезопасность и защита персональных данных. Дети также получали навыки первой помощи: от правильного наложения повязок до техники сердечно-легочной реанимации. Внешкольный образовательный процесс не сводился только к лекциям, а был насыщен интерактивными викторинами, практическими задачами и ролевыми играми, что делало обучение увлекательным и полезным.

Также важным направлением для компании остается поддержка детского спорта, который должен развиваться, несмотря на войну. Много лет подряд "Кусум" обеспечивает всем необходимым снаряжением Детско-юношескую спортивную школу №21 в Киеве, где в 13 футбольных командах занимаются около 400 учеников. Во время полномасштабной войны в "Кусуме" не уменьшили поддержку, а наоборот, обеспечили футбольную школу возможностью ездить в другие города на соревнования.

Компания приобщается и к инфраструктурным проектам: в ноябре прошлого года в Днепровском районе Киева открыли современный сквер "Кусум". Украшением нового сквера стали артобъекты современного украинского художника Петра Антипа.