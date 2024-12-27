Військові, лікарні, діти: як група фармацевтичних компаній "Кусум" будує відповідальний бізнес, підтримуючи військових та цивільних

Війна змусила багато компаній переглянути свої цінності та пріоритети. Група фармацевтичних компаній “Кусум” з перших днів війни дотримується своїх цінностей, розуміючи, що саме розбудова свідомого бізнесу щоденно наближає перемогу.

Допомога армії — вимога часу

Ще у перші дні лютого 2022 року група фармацевтичних компаній "Кусум" переказала на рахунки НБУ 11 млн грн на потреби ЗСУ. Надалі допомога військовим невпинно зростала. Окрім фінансових відрахувань, компанія почала допомагати медикаментами та технікою.

У травні 2022 року на потреби ЗСУ компанія передала 20 службових автомобілів. Розуміючи, що військові щодня ризикують власним життям, "Кусум" провела збір коштів на гемостатичні серветки CELOX для ЗСУ. Ба більше, на передову передали комплекти теплого одягу, термоодяг та засоби для опалення у польових умовах. Згодом закупили ще й переносні електростанції для потреб Служби безпеки. Натепер допомога Україні від "Кусум" становить понад 200 млн грн.

Внесок "Кусум" у боротьбу країни з агресором був оцінений та відмічений відзнакою Верховної Ради "За заслуги перед українським народом" та нагородою від президента України. Утім, компанія на цьому не зупиняється, адже війна триває, тож бізнесу та суспільству треба ще багато чого зробити задля української перемоги.

Підтримка цивільних

Потреби цивільного населення також у фокусі уваги компанії. З перших днів повномасштабного вторгнення "Кусум" підтримувала медичні заклади лікарськими засобами. Команду компанії не зупиняли навіть дуже складні умови, коли ліки доводилося доставляти під час обстрілів і бойових дій. Життєво важливі медичні засоби отримали понад 1000 лікарень та неприбуткових організацій.

Загальна вартість наданих медикаментів становила понад 40 млн грн. І тут варто пам’ятати, що виробництво компанії розташоване у Сумах, які від початку війни зазнають постійних ворожих атак. Коли Суми перебували у блокаді, "Кусум" розпочала кампанію з порятунку 750 іноземних студентів. За першої ж нагоди їх вивезли та розселили у більш безпечних регіонах України.

Варто згадати активну участь "Кусум" в організації доставки в Україну гуманітарної допомоги з Індії. За сприяння Посольства України в Індії, Посольства Індії в Україні, МЗС та Військово-повітряних сил Індії у перші тижні повномасштабної війни зібрали 25 т гуманітарної допомоги загальною вартістю майже 52 млн грн. У травні 2022 року група фармацевтичних компаній "Кусум" організувала другу доставку гуманітарної допомоги з Індії в Україну. Її загальна вартість сягнула $900 тис. Тепер ця допомога регулярна: вона надходить два рази на рік і розподіляється серед шпиталів, лікувально-профілактичних закладів та військових.

Фокус на дітей

Окремої уваги заслуговують проєкти компанії, спрямовані на підтримку дітей, адже вони найбільш незахищені перед викликами війни і дуже потребують нормальних умов для розвитку, відчуття піклування, безпеки та впевненості у своїх діях. Проєкт "Безпечні канікули" запустили у літній та осінній періоди, щоб створити безпечне та інформативне дозвілля для школярів 11-14 років.

Ключовими темами програми були: поведінка у надзвичайних ситуаціях, правила дорожнього руху та безпека на дорозі, особиста гігієна та здорове харчування, кібербезпека та захист персональних даних. Діти також здобували навички надання першої допомоги: від правильного накладення пов’язок до техніки серцево-легеневої реанімації. Позашкільний освітній процес не зводився лише до лекцій, а був насичений інтерактивними вікторинами, практичними завданнями та рольовими іграми, що робило навчання захопливим і корисним.

Також важливим напрямом для компанії лишається підтримка дитячого спорту, який має розвиватися попри війну. Багато років поспіль "Кусум" забезпечує усім необхідним спорядженням Дитячо-юнацьку спортивну школу №21 у Києві, де у 13 футбольних командах займаються майже 400 учнів. Під час повномасштабної війни у "Кусум" не зменшили підтримку, а навпаки, забезпечили футбольну школу можливістю їздити в інші міста на змагання.

Компанія долучається і до інфраструктурних проєктів: у листопаді минулого року в Дніпровському районі Києва відкрили сучасний сквер "Кусум". Оздобою нового скверу стали артоб’єкти сучасного українського митця Петра Антипа.