VS Energy предоставила помощь для защиты страны на сумму свыше 50 млн грн

Группа VS Energy, владеющая пятью облэнерго, за три месяца после начала полномасштабного российского вторжения оказала помощь Вооруженным силам Украины, территориальным общинам, военным администрациям и волонтерским организациям на сумму 50,9 млн. грн.

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Об этом сообщила пресс-служба группы компаний.

В VS Energy отмечают, что объемы помощи постоянно увеличиваются, а ее формат – расширяется.

Один из совладельцев группы компаний, латвийский инвестор Виллис Дамбинс подчеркнул: "В условиях войны мы активно помогаем защите страны, исходя из имеющихся возможностей. Наши компании активно сотрудничают с военными администрациями, волонтерскими организациями и местными общинами ради нашей общей победы.

Мы понимаем и то, что наш бизнес ответственен, чтобы люди, предприятия были снабжены электроэнергией. Потому наши сотрудники делают все возможное, чтобы энергетическая инфраструктура страны качественно функционировала".

По информации группы компаний, прямая финансовая помощь ВСУ уже составила более 33 млн грн.

Кроме того, для Вооруженных сил Украины и военных администраций было предоставлено 79 единиц авто- и мототранспорта на общую сумму около 10,3 млн грн.

На сумму 4,6 млн грн бронежилеты, шлемы, другое военное снаряжение.

Также, для украинских защитников была приобретена оргтехника, горюче-смазочные материалы и другие необходимые ресурсы, на что компании направили 2,2 млн грн.

Расходы на помощь в защите страны в течение трех месяцев войны в разрезе компаний группы VS Energy составили: "Житопроизводлэнерго" - 17,62 млн грн, "Кировоградоблэнерго" - 9,8 млн грн, "Ровнооблэнерго" - 8,93 млн грн, "Черновцыоблэнерго" – 8,53 млн грн, "Херсоноблэнерго" – 6 млн грн.

В компании рассказали, что значительные средства также приходится направлять на работу по восстановлению инфраструктуры на деоккупированных и пострадавших в результате боевых действий территориях.

Самая тяжелая ситуация - для "Херсоноблэнерго". Ведь большая часть области находится под оккупацией, и у специалистов компании нет возможностей для полноценной работы.

Акционер компании Виллис Дамбинс подчеркнул четкую проукраинскую позицию VS Energy : "Российское вторжение это – военное преступление. Путин, его российский режим и непосредственные исполнители, а также РФ в целом понесут ответственность за это. Агрессия, начатая в 2014 году, и продолженная так называемой "спецоперацией", де-факто является войной на уничтожение не только украинского государства, но и украинского народа. Это тоже война против европейского единства и европейской системы ценностей".

" ВС Энерджи Интернейшнл Украина" объединяет в единой системе управления пять энергораспределительных предприятий-операторов систем распределения. На предприятиях в управлении компании работает более 11 тыс. работников.

С 2014 года акционерами "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" являются граждане Евросоюза Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).

Акционеры и менеджеры компании выступили с заявлением, в котором осудили российскую агрессию и задекларировали намерение продолжать поддерживать государственность, суверенитет и демократическое развитие общества и экономики Украины.