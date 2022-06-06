VS Energy надала допомогу для захисту країни на суму понад 50 млн грн

Група VS Energy, яка володіє п’ятьма обленерго, за три місяці від початку повномасштабного російського вторгнення надала допомогу Збройним силам України, територіальним громадам, військовим адміністраціям та волонтерським організаціям на суму 50,9 млн. грн.

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Про це повідомила прес-служба групи компаній.

У VS Energy зазначають, що обсяги допомоги постійно збільшуються, а її формат – розширюється.

Один із співвласників групи компаній, латвійський інвестор Віліс Дамбінс підкреслив: "В умовах війни ми активно допомагаємо захисту країни, виходячи з наявних можливостей. Наші компанії активно співпрацюють з військовими адміністраціями, волонтерськими організаціями та місцевими громадами, задля нашої спільної перемоги.

Ми розуміємо і те, що наш бізнес відповідальний, щоб люди, підприємства були забезпечені електроенергією. Тому наші співробітники роблять все можливе, щоб енергетична інфраструктура країни якісно функціонувала".

За інформацією групи компаній, пряма фінансова допомога ЗСУ вже склала понад 33 млн. грн.

Крім того, для Збройних сил України та військових адміністрацій було надано 79 одиниць авто- і мототранспорту на загальну суму близько 10,3 млн. грн.

На суму 4,6 млн. грн. бронежилети, шоломи, інше військове спорядження.

Також, для українських захисників було придбано оргтехніку, паливно-мастильні матеріали та інші необхідні ресурси, на що компанії спрямували 2,2 млн. грн.

Витрати на допомогу в захисті країни впродовж трьох місяців війни в розрізі компаній групи VS Energy склали: "Житомиробленерго" - 17,62 млн. грн., "Кіровоградобленерго" - 9,8 млн. грн., "Рівнеобленерго" - 8,93 млн. грн., "Чернівціобленерго" - 8,53 млн. грн., "Херсонобленерго" - 6 млн. грн.

В компанії розповіли, що значні кошти також доводиться спрямовувати на роботу з відновлення інфраструктури на деокупованих та постраждалих внаслідок бойових дій територіях.

Найважча наразі ситуація – для "Херсонобленерго". Адже більша частина області знаходиться під окупацією, і спеціалісти компанії не мають можливостей для повноцінної роботи.

Акціонер компанії Віліс Дамбінс підкреслив чітку проукраїнську позицію VS Energy: "Російське вторгнення це – військовий злочин. путін, його російський режим та безпосередні виконавці, а також РФ загалом понесуть відповідальність за це. Агресія, започаткована у 2014 році, і продовжена так званою "спецоперацією", де-факто є війною на знищення не лише української держави, а й українського народу. Це також війна проти європейської єдності та європейської системи цінностей".

"ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" об’єднує в єдиній системі управління п’ять енергорозподільчих підприємств-операторів систем розподілу. На підприємствах під управлінням компанії працює понад 11 тис. працівників.

З 2014 року акціонерами "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни Євросоюзу Валтс Вігантс (Латвія), Віліс Дамбінс (Латвія), Артурс Альтбергс (Латвія), Олег Сізерман (Німеччина), Марина Ярославська (Німеччина).

Акціонери і менеджери компанії виступили з заявою, в якій засудили російську агресію та задекларували намір продовжувати підтримувати державність, суверенітет та демократичний розвиток суспільства і економіки України.