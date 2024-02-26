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Новости компаний
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Бизнес
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Высокий Суд Англии и Уэльса не признавал окончательный арест активов владельцев GNT Group

Высокий Суд Англии и Уэльса не признавал окончательный арест активов владельцев GNT Group

Украинский холдинг GNT Group продолжает судебный спор с Argentem Creek Partners и Innovatus и планирует встречный иск к кредитному агенту оппонентов о преступном сговоре с целью завладения бизнесом украинского холдинга и нанесении многомиллионного ущерба.  

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.  

Украинская компания подтвердила, что Высокий Суд Англии и Уэльса 8 февраля этого года отказал удовлетворить заявление об отмене WFO (Всемирный приказ о замораживании активов), выданное 13 января 2023 года. Однако, как отмечается в прессрелизе, это решение не означает абсолютно ничего кроме продолжения судебного спора.  

Это решение суда может быть обжаловано, если владельцы GNT Group будут находить в этом экономический и практический смысл, а их активы могут быть взысканы только по результатам разрешения арбитражного спора в Лондонском арбитраже.

Как отмечают в GNT Group, оппоненты манипулируют фактами в прессе, используя тезисы «Высокий Суд подтвердил арест», «имущество будет взыскано», а «Гроза и Науменко больше не смогут обжаловать этот арест», не соответствующие действительности.  

Украинский холдинг констатировал, что не столько вред нанес владельцам GNT Group сам WFO, как его использование кредиторами в крайне грязной информационной кампании.

«Сам спор еще продолжается, и в его пределах Лондонский арбитраж рассмотрит не только требования Madison Pacific Trust Limited, а также и встречный иск владельцев GNT Group к кредитному агенту о преступном сговоре с целью завладения бизнесом украинского холдинга и нанесении многомиллионного ущерба» - отмечено в прессрелизе украинской компании.  