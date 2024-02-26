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Тип
Новини компаній
Категорія
Бізнес
Дата публікації

Високий Суд Англії та Уельсу не визнавав остаточного арешту активів власників GNT Group

зерно, пшениця

Український холдинг GNT Group продовжує судовий спір з Argentem Creek Partners та Innovatus та планує зустрічний позов до кредитного агента опонентів про злочинну змову з метою заволодіння бізнесом українського холдингу та завдання багатомільйонної шкоди. 

Про це повідомляється в пресрелізі компанії. 

Українська компанія підтвердила, що Високий Суд Англії та Уельсу 8 лютого цього року відмовив задовольнити заяву про скасування WFO (Всесвітній наказ про заморожування активів), виданого 13 січня 2023 року. Проте, як наголошується у пресрелізі, це рішення не означає абсолютно нічого, крім продовження судового спору. 

Це рішення суду може бути оскаржено, якщо власники GNT Group будуть знаходити у цьому економічний та практичний сенс, а їхні активи можуть бути стягнені лише за наслідками вирішення арбітражного спору у Лондонському арбітражі.

Як наголошують у GNT Group, опоненти маніпулюють фактами у пресі, використовуючи тези «Високий Суд підтвердив арешт», «майно буде стягнене», а «Гроза та Науменко більше не зможуть оскаржувати цей арешт», які не відповідають дійсності. 

Український холдинг констатував, що не стільки шкоди завдав власникам GNT Group сам WFO, як його використання кредиторами у вкрай брудній інформаційній кампанії.

«Сам спір ще триває, і в його межах Лондонський арбітраж розгляне не тільки вимоги Madison Pacific Trust Limited, а також і зустрічний позов власників GNT Group до кредитного агента про злочинну змову з метою заволодіння бізнесом українського холдингу та завдання багатомільйонної шкоди» - зазначено у пресрелізі української компанії. 