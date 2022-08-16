Выживают, но не теряют оптимизма. Как война повлияла на предпринимателей и их бизнес

Как боевые действия меняют настроения и ожидания бизнеса. И хватит ли компаниям финансовых резервов, чтобы пережить войну

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Последствия войны в Украине вынудили отечественный бизнес разделиться в своих ожиданиях в зависимости от сферы деятельности. Если производители и строители смотрят в будущее с каждым месяцем со все большим пессимизмом, то представители торговли и сферы услуг, напротив, улучшают свои ожидания. Это четко демонстрирует опрос предпринимателей, проведенный Национальным банком в июле.

Респондентами стали 420 предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.

"Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 22 июля. Среди опрошенных предприятий 45,5% - компании промышленности, 28,1% - сферы услуг, 21,4% - торговли, 5% - строительства. 32,4% респондентов - крупные предприятия, 31,7% – средние, 36% – малые», – уточнил НБУ во вступительной части своего отчета.

Производство падает, но торговля расправляет крылья

Причины пессимизма строителей и производителей понятны: производственные и логистические цепочки нарушены, мощности и инфраструктура разрушены, часть территорий оккупирована. Это и послужило причиной того, что секторальный индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) среди промышленников в июле составил 43,1 против 43,7 в июне, а среди строителей – 35 (в июне – 40,1).

У промышленников сохранились слабые ожидания относительно объемов изготовленной продукции и объемов новых заказов на производство, но в то же время ухудшились ожидания новых экспортных заказов. Строители же ухудшили свои ожидания даже ввиду сезонных благоприятных условий и принятия Кабмином ряда постановлений, улучшающих регуляторную среду для застройщиков. Ожидания респондентов из этого сектора по объемам строительства, новым заказам, закупке сырья и материалов, доступности подрядчиков также были отрицательными.

Впрочем, есть отрасли, которые, несмотря на широкомасштабные боевые действия, улучшают свои ожидания. Это объясняется отсутствием такой крепкой территориальной привязки, как у строителей или производителей.

Наиболее оптимистично в будущее смотрят представители торговли , которые адаптируются к новым условиям. ИОДА в этой сфере приблизился к нейтральному уровню и вырос до 48,7 по сравнению с 43,4 в июне. Респонденты настроены на увеличение объемов товарооборота, но сдержанно оценили объемы закупок товаров для продажи.

Относительно объема маржи представители торговли выразили негативные ожидания. Но вместе с ними суммарно улучшили свои прогнозы и предприятия сферы услуг . Хотя последние остались на пессимистических позициях: секторальный индекс составил в июле 41,9, хотя в июне – 37,7. Главные причины негативных ожиданий – сокращение спроса и потеря заказов.

Для некоторых предпринимателей, оказывающих "живые" услуги, дополнительным отрицательным фактором стали продолжение интенсивных боевых действий и повреждение транспортной инфраструктуры. Но именно благодаря секторам торговли и услуг средние ожидания по всем четырем сферам в конечном счете улучшились: в июле 2022 года общий ИОДА вырос до 43,6 против 41,3 в июне.

"Предприятия всех участвующих в опросе секторов экономики прогнозировали более низкие темпы роста цен на собственную продукцию/услуги на фоне замедления роста цен на сырье и товары поставщиков. Оценки по занятости остаются пессимистическими", – отчитываются в Национальном банке.

Предприятия всех отраслей продолжают прогнозировать уменьшение количества наемных работников. Самая большая волна сокращений, очевидно, коснется застройщиков. В то же время предприятия торговли и сферы услуг отметили даже некоторое повышение спроса на персонал.

Резервы постепенно иссякают

Опрос отечественного бизнеса проводит не только Нацбанк. Исследует настроения предпринимательской среды в Украине Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА). В ежемесячном опросе, состоявшемся в начале августа, приняли участие 102 директора компаний-членов ЕБА, которые в целом оценили влияние на свой бизнес.

Так вот, треть (30%) опрошенных Ассоциацией компаний утверждают, что их финансовых резервов хватит на период больше года, в то время как в мае таких было 19%. В то же время почти половина (48%) оценивают свою финансовую устойчивость в полгода, а еще 16% - в год. Только 2% компаний сообщают, что их финансовые резервы уже полностью исчерпаны.

"Все опрошенные нами компании уже возобновили свою работу. Из них 49% приступили к деятельности в полном объеме, а 51% – частично. Среди компаний, работающих не в полную силу, 44% были вынуждены сократить географию своей деятельности, 20% – закрыть часть офисов или торговых точек, 18% – перейти в онлайн», – сообщила ЕБА в комментарии Delo.ua.

Вместе с тем, динамика выплаты зарплаты крупными компаниями в течение июля месяца осталась практически неизменной. 61% респондентов продолжают выплаты в полном объеме, а 28% делают это с авансовыми или дополнительными выплатами. Однако количество компаний, сокращающих размер денежного вознаграждения, возросло до 21%, тогда как в мае таких было 13%.

При этом 7% компаний отправили персонал в неоплачиваемый отпуск, а 10% вынуждены были уволить часть сотрудников.

Бизнес не забывает о волонтерстве

Как показывают результаты опроса ЕБА, поддержка собственных присоединившихся к вооруженным силам остается приоритетом для бизнеса. Это продолжают делать 46% компаний, которые помогают мобилизованным рабочим следующим образом:

· 40% – непосредственно продукцией;

· 34% – финансово;

· 17% – медикаментами;

· 16% – услугами;

· 15% – средствами защиты.

Хотя эти показатели несколько ниже, чем весной, они все же остаются значимыми. Только 6% респондентов исчерпали свои ресурсы в помощь.

Миллионные потери и убытки

По данным ЕБА, в течение пяти месяцев российской агрессии 41% компаний понесли потери до $1 млн, 32% оценили потери в диапазоне $1-10 млн и 18% сообщают о потерях более $10 млн.

При этом по крайней мере 38% понесли непосредственный ущерб от боевых действий. Из тех компаний, чьи активы были разрушены или повреждены, половина еще находится в стадии фиксирования убытков, 28% обратились в правоохранительные органы, 6% сформировали иски в национальные суды.

"Для возобновления работы только 8% компаний привлекают государственные или международные программы для поддержки своего бизнеса. В частности, 5% пользуются опцией уплаты единого налога в размере 2% и другими налоговыми льготами", – свидетельствуют результаты исследования Ассоциации.

Каждая пятая компания, принявшая участие в опросе ЕБА, сообщила, что имеет филиалы, офисы или активы на временно оккупированных территориях. В то же время 12% респондентов сообщили, что боевые действия заставили их релокировать офис или производство в другой регион внутри страны, и только 3% - за границу.