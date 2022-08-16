Виживають, але не втрачають оптимізму. Як війна вплинула на підприємців та їх бізнес

Як бойові дії змінюють настрої та очікування бізнесу. І чи вистачить компаніям фінансових резервів, щоб пережити війну

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Наслідки війни в Україні примусили вітчизняний бізнес розділитися в своїх очікуваннях в залежності від сфері діяльності. Якщо виробники і будівельники дивляться у майбутнє з кожним місяцем зі все більшим песимізмом, то представники торгівлі і сфери послуг, навпаки, поліпшують свої очікування. Це чітко демонструє опитування підприємців, яке провів Національний банк у липні.

Респондентами стали 420 підприємств малого, середнього і великого бізнесу.

"Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 22 липня. Серед опитаних підприємств 45,5% – компанії промисловості, 28,1% – сфери послуг, 21,4% – торгівлі, 5% – будівництва. 32,4% респондентів – великі підприємства, 31,7% – середні, 36% – малі", – уточнив НБУ у вступній частині свого звіту.

Виробництво падає, але торгівля розправляє крила

Причини песимізму будівельників і виробників зрозумілі: виробничі і логістичні ланцюжки порушено, потужності і інфраструктура зруйновані, частина територій окупована. Це і стало причиною того, що секторальний індекс очікувань ділової активності (ІОДА) серед промисловців у липні становив 43,1 проти 43,7 у червні, а серед будівельників – 35 (у червні – 40,1).

У промисловців збереглися слабкі очікування щодо обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на виробництво, але водночас погіршилися очікування щодо нових експортних замовлень. Будівельники ж погіршили свої очікування навіть з огляду на сезонні сприятливі умови та прийняття Кабміном низки постанов, які поліпшують регуляторне середовище для забудовників. Очікування респондентів з цього сектору щодо обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, доступності підрядників також були негативними.

Втім, є галузі, які, попри широкомасштабні бойові дії, свої очікування поліпшують. Це пояснюється відсутністю такої міцної територіальної прив’язки, як у будівельників чи виробників.

Найбільш оптимістично у майбутнє дивляться представники торгівлі, які адаптуються до нових умов. ІОДА у цій сфері наблизився до нейтрального рівня і виріс до 48,7 порівняно з 43,4 у червні. Респонденти налаштовані на збільшення обсягів товарообороту, але стримано оцінили обсяги закупівлі товарів для продажу.

Щодо об’єму маржі представники торгівлі висловили негативні очікування. Але разом з ними сумарно поліпшили свої прогнози і підприємства сфери послуг. Хоча останні лишилися на песимістичних позиціях: секторальний індекс становив у липні 41,9, хоча у червні – 37,7. Головні причини негативних очікувань – скорочення попиту та втрата замовлень.

Для деяких підприємців, які надають "живі" послуги, додатковим негативним фактором стали продовження інтенсивних бойових дій та пошкодження транспортної інфраструктури. Але саме завдяки секторам торгівлі і послуг середні очікування по усіх чотирьох сферах у кінцевому підсумку покращились: у липні 2022 року загальний ІОДА зріс до 43,6 проти 41,3 у червні.

"Підприємства всіх секторів економіки, що беруть участь в опитуванні, прогнозували нижчі темпи зростання цін на власну продукцію/послуги на тлі уповільнення зростання цін на сировину та товари постачальників. Оцінки щодо зайнятості залишаються песимістичними", – звітують у Національному банку.

Підприємств усіх галузей продовжують прогнозувати зменшення кількості найманих працівників. Найбільша хвиля скорочень, вочевидь, торкнеться забудовників. Натомість підприємства торгівлі та сфери послуг відзначили навіть деяке підвищення попиту на персонал.

Резерви поступово вичерпуються

Опитування вітчизняного бізнесу проводить не тільки Нацбанк. Досліджує настрої підприємницького середовища в Україні також Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА). В щомісячному опитуванні, яке відбулось на початку серпня, взяли участь 102 директори компаній-членів ЄБА, які в цілому оцінили вплив на свій бізнес.

Так ось, третина (30%) опитаних Асоціацією компаній стверджують, що їхніх фінансових резервів вистачить на період більше року, тоді як у травні таких було 19%. У той же час, майже половина (48%) оцінюють свою фінансову стійкість у пів року, а ще 16% – у рік. Тільки 2% компаній повідомляють, що їхні фінансові резерви вже повністю вичерпано.

"Усі опитані нами компанії вже відновили свою роботу. З них 49% розпочали діяльність у повному обсязі, а 51% – частково. Серед компаній, що працюють не на повну силу, 44% були вимушені скоротити географію своєї діяльності, 20% – закрити частину офісів чи торгових точок, 18% – перейти в онлайн", – повідомила ЄБА у коментарі Delo.ua.

Разом з тим динаміка виплати зарплати крупними компаніями протягом липня місяця лишилася практично незмінною. 61% респондентів продовжують виплати у повному обсязі, а 28% роблять це з авансовими чи додатковими виплатами. Однак, кількість компаній, що скорочують розмір грошової винагороди, зросла до 21%, тоді як у травні таких було 13%.

При цьому 7% компаній відправили персонал в неоплачувану відпустку, а 10% вимушені були звільнити частину співробітників.

Бізнес не забуває про волонтерство

Як показують результати опитування ЄБА, підтримка власних працівників, що долучились до збройних сил, залишається пріоритетом для бізнесу. Це продовжують робити 46% компаній, які допомагають мобілізованим робітниками наступним чином:

· 40% – безпосередньо продукцією;

· 34% – фінансово;

· 17% – медикаментами;

· 16% – послугами;

· 15% – засобами захисту.

Хоча ці показники є дещо нижчими, ніж навесні, вони все ж залишаються значущими. Тільки 6% респондентів вичерпали свої ресурси на допомогу.

Мільйонні втрати та збитки

За даними ЄБА, впродовж п’яти місяців російської агресії 41% компаній зазнали втрат до $1 млн, 32% оцінили втрати в діапазоні $1-10 млн та 18% повідомляють про втрати більше $10 млн.

При цьому принаймні 38% понесли безпосередні збитки від бойових дій. З тих компаній, чиї активи були зруйновані або пошкоджені, половина ще знаходиться на стадії фіксування збитків, 28% звернулись до правоохоронних органів, 6% сформували позови до національних судів.

"Для відновлення роботи тільки 8% компаній залучають державні чи міжнародні програми для підтримки свого бізнесу. Зокрема 5% користуються опцією сплати єдиного податку в розмірі 2% та іншими податковими пільгами", – свідчать результати дослідження Асоціації.

Кожна п’ята компанія, що взяла участь в опитуванні ЄБА, повідомила, що має філії, офіси чи активи на тимчасово окупованих територіях. Водночас 12% респондентів повідомили, що бойові дії змусили їх релокувати офіс чи виробництво в інший регіон в межах країни, і тільки 3% – за кордон.