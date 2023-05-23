Хозяйственный суд Николаева запретил какие-либо операции с имуществом Первомайского МКК

Хозяйственный суд Николаева принял решение запретить какие-либо операции с имуществом Первомайского молочно-консервного комбината.

Об этом говорится в определении суда от 19 мая 2023 года , которое было принято в ответ на заявление ПАО "Первомайский молочноконсервный комбинат" об обеспечении иска.

Своим решением суд удовлетворил заявление ПМКК и запретил ООО "Финансовая компания "Киев Финанс" совершать какие-либо действия, направленные на передачу в собственность или в пользование (в том числе отчуждение, перерегистрацию, регистрацию, признание права собственности и т.п.) по ряду объектов недвижимого имущества ПМКК в Николаевской области, являющихся предметом ипотеки в ПАО "Украинский инновационный банк".

Своим решением суд также запретил органам, осуществляющим регистрацию прав на недвижимое имущество, совершать любые регистрационные действия в отношении объектов недвижимого имущества ПМКК, о которых идет речь в иске.

В своем исковом заявлении ПМКК напоминает, что по решению Верховного суда № "ФК "Киев Финанс" не приобрело права "Укринбанка", который до сих пор находится в стадии ликвидации. Сейчас стороны решают этот вопрос в судебном порядке.

Хозяйственный суд Николаева согласился с аргументами ПМКК, что запрет на распоряжение имуществом ПМКК будет являться надлежащим способом обеспечения иска. Иначе есть риск отчуждения этого имущества в пользу третьих лиц.

Постановление вступило в законную силу с момента его подписания судьей, а значит, запрет на распоряжение имуществом ПМКК внесен в ЕГР.

Напомним, Первомайский молочноконсервный комбинат – лидер по производству сгущенки в Украине, входит в топ-5 крупнейших молокоперерабатывающих предприятий страны. Комбинат экспортирует продукцию в 14 стран мира, входит в состав молочной компании "Волошковое Поле" Александра и Андрея Табалова.