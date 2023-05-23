Господарський суд Миколаєва заборонив будь-які операції з майном Первомайського МКК

Господарський суд Миколаєва ухвалив рішення заборонити будь-які операції з майном Первомайського молочно-консервного комбінату.

Про це йдеться в ухвалі суду від 19 травня 2023 року, яка була прийнята у відповідь на заяву ПАТ "Первомайський молочноконсервний комбінат" про забезпечення позову.

Своїм рішенням суд задовольнив заяву ПМКК та заборонив ТОВ "Фінансова компанія "Київ Фінанс" вчиняти будь-які дії, спрямовані на передачу у власність або у користування (у тому числі відчуження, перереєстрацію, реєстрацію, визнання права власності тощо) щодо низки об'єктів нерухомого майна ПМКК у Миколаївській області, які є предметом іпотеки в ПАТ "Український іноваційний банк".

Своїм рішенням суд також заборонив органам, які здійснюють реєстрацію речових прав на нерухоме майно, здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об'єктів нерухомого майна ПМКК, про які йдеться у позові.

У своїй позовній заяві ПМКК нагадує, що за рішенням Верховного суду № "ФК "Київ Фінанс" не набуло прав "Укрінбанку", який досі знаходиться у стадії ліквідації. А отже не могло набути прав на майно ПМКК, яке є предметом іпотеки в "Укрінбанку". Наразі сторони вирішують це питання в судовому порядку.

Господарський суд Миколаєва погодився з аргументами ПМКК, що заборона на розпорядження майном ПМКК буде належним способом забезпечення позову. Інакше є ризик відчуження цього майна на користь третіх осіб.

Ухвала набрала законної сили з моменту її підписання суддею, а отже заборона на розпорядження майном ПМКК внесена до ЄДР.

Нагадаємо, Первомайський молочноконсервний комбінат – лідер з виробництва згущеного молока в Україні, входить до топ-5 найбільших молокопереробних підприємств країни. Комбінат експортує продукцію у 14 країн світу, входить до складу молочної компанії "Волошкове Поле" Олександра та Андрія Табалова.