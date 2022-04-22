За время войны в Украине открылось более 10 тысяч ФОП — Опендатабот

В первые дни войны новый бизнес не регистрировался, а с момента открытия реестра количество компаний начало расти.

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По данным платформы Опендатабот, с 24 февраля 2022 года в Украине зарегистрировано более 10 тысяч ФОП и более 1200 новых компаний.

Опендатабот опубликовал данные по состоянию на 22 апреля 2022 года.

"В первые недели войны ЕГР не работал, поэтому новые бизнесы не регистрировались. С момента открытия реестра количество новых компаний и ФОП начало расти. За первые недели было зарегистрировано более 10 тысяч ФОП и более 1,2 тысячи компаний", — говорится в сообщении.

Напомним, что по результатам опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей МСБ, существенно сократилось количество неработающих предприятий – в настоящее время таких 26%, тогда как месяц назад их было 42%.

Из опрошенных малых бизнесов 17% уже возобновили работу после временного прекращения и еще 23% готовятся к возобновлению.