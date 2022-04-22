За час війни в Україні відкрилося понад 10 тисяч ФОП — Опендатабот

У перші дні війни новий бізнес не реєструвався, а з відкриття реєстру кількість компаній почала зростати.

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За даними платформи Опендатабот, з 24 лютого 2022 року в Україні зареєстровано понад 10 тисяч ФОП та понад 1200 нових компаній.

Опендатабот опублікував дані станом на 22 квітня 2022 року.

"У перші тижні війни ЄДР не працював, тому нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній і ФОП почала зростати. За перші тижні було зареєстровано понад 10 тисяч ФОП та понад 1,2 тисячі компаній", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за результатами опитування, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією серед представників МСБ, суттєво скоротилася кількість непрацюючих підприємств – нині таких 26%, тоді як місяць тому їх було 42%.

Із опитаних малих бізнесів 17% уже відновили роботу після тимчасового припинення та ще 23% готуються до відновлення.