Zakaz.ua возобновил работу в 9 городах Украины: запустил в Одессе доставку с новых локаций

Украинский сервис доставки Zakaz.ua не только возобновил работу во время военного положения, но и продолжает запускать доставку с совершенно новых локаций партнеров. Теперь одесситы имеют возможность заказывать продукты еще из одной сети маркетов – "Таврии В".

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на сегодняшний день для клиентов сервиса уже доступна доставка в 9 крупных городах Украины из 15, где мы присутствовали до войны", – рассказывает Андрей Курский, CEO сервиса Zakaz.ua.

Отметим, что компания на короткое время была вынуждена приостановить работу с началом боевых действий из-за агрессивного вторжения России в Украину. Однако 7 марта сервис возобновил деятельность и доставку в некоторых городах, в частности, в Одессе.

Теперь одесситы имеют возможность заказывать продукты еще из одной сети маркетов – "Таврии В". "Таврия В" является всеукраинской сетью супермаркетов, работающей с 1992 года. Жители города могут заказать все необходимое из широкого ассортимента супермаркета: онлайн-витрина на сегодняшний день насчитывает более 37,9 тыс. единиц товаров. Минимальная стоимость доставки составляет 69 грн и производится во все районы города.

Для оформления заказа необходимо зайти на сайт tavriav.zakaz.ua или открыть приложение Zakaz.ua, выбрать город, нужный адрес, наполнить корзину, отметить способ оплаты и удобное окно доставки.

После подтверждения персональный шопер начнет отбирать товары с полок супермаркета согласно списку, а затем передаст их курьеру. Доставка производится в рамках 2-часовых слотов. В случае отсутствия товара из списка заказа с покупателем свяжутся и предложат заменить его на аналогичный в той же ценовой категории.

"Сейчас главная задача украинского бизнеса – интенсифицировать экономические процессы. Не столько даже ради заработка, сколько для поддержки нашей страны и своих сотрудников, ведь это поступление средств в госбюджет, движение экономики, рабочие места. Поэтому мы активно продолжаем возобновлять доставку в тех регионах, где это возможно. Конечно, на географию и график работы компании оказывает влияние ситуация с военными действиями в Украине. Она ежедневно меняется. Поэтому рекомендую отслеживать актуальную информацию на официальном сайте компании, в приложении или в наших соцсетях", – резюмирует Андрей Курский.