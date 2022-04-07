Zakaz.ua відновив роботу в 9 містах України: запустив в Одесі доставку з нових локацій

Український сервіс доставки Zakaz.ua не тільки відновив роботу під час воєнного стану, а й продовжує запускати доставку з нових локацій партнерів. Тепер одесити мають можливість замовляти продукти ще з однієї мережі маркетів – "Таврії В".

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Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Станом на сьогодні для клієнтів сервісу вже доступна доставка у 9 великих містах України з 15, де ми були присутні до війни", – розповідає Андрій Курський, CEO сервісу Zakaz.ua.

Зазначимо, що компанія на короткий час була змушена призупинити роботу з початком бойових дій та агресивного вторгнення Росії до України. Проте 7 березня сервіс відновив діяльність та доставку у деяких містах, зокрема, в Одесі.

Тепер одесити мають можливість замовляти продукти ще з однієї мережі маркетів – "Таврії В". "Таврія В" є всеукраїнською мережею супермаркетів, яка працює з 1992 року. Жителі міста можуть замовити все необхідне із широкого асортименту супермаркету: онлайн-вітрина на сьогоднішній день налічує понад 37,9 тис. одиниць товарів. Мінімальна вартість доставки складає 69 грн та здійснюється у всі райони міста.

Для оформлення замовлення необхідно зайти на сайт tavriav.zakaz.ua або відкрити додаток Zakaz.ua, вибрати місто, потрібну адресу, наповнити кошик, відзначити спосіб оплати та зручне вікно доставки.

Після підтвердження персональний шопер почне відбирати товари з полиць супермаркету згідно зі списком, а потім передасть їх кур'єру. Доставка здійснюється в рамках 2-годинних слотів. У разі відсутності товару зі списку замовлення з покупцем зв'яжуться та запропонують замінити його на аналогічний у тій же ціновій категорії.

"Наразі головне завдання українського бізнесу – інтенсифікувати економічні процеси. Не стільки навіть заради заробітку, скільки для підтримки нашої країни та своїх співробітників, адже це надходження коштів до держбюджету, руху економіки, робочих місць. Тому ми активно продовжуємо відновлювати доставку в тих регіонах, де це можливо. Звичайно, на географію та графік роботи компанії впливає ситуація з військовими діями в Україні. Вона щодня змінюється. Тому рекомендую відстежувати актуальну інформацію на офіційному сайті компанії, у додатку або в наших соцмережах", — резюмує Андрій Курський.