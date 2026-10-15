Аудиокниги побеждают TikTok, а ИИ оживляет персонажей: главные тренды крупнейшей книжной ярмарки мира

Аудиокниги постепенно отвоевывают время у социальных сетей, с помощью искусственного интеллекта уже можно разговаривать с любимым персонажем книги, а украинских авторов все больше переводят на немецкий язык. О главных трендах мирового книжного рынка рассказали владелец издательства "Лаборатория" Антон Мартынов и генеральный директор Vivat Юлия Орлова, посетившие крупнейшую книжную ярмарку мира — Frankfurter Buchmesse. В этом году он проходил в Германии с 7 по 11 октября.

Книжная ярмарка во Франкфурте – это как "Книжная страна" в Киеве, только раз в 100 больше. В этом году его посетили 236 тысяч человек из 137 стран мира, а количество экспонентов составило 4 тысячи. Это крупнейшее международное событие в издательской индустрии, где заключают сделки по изданию книг, продают права на переводы и обсуждают будущее книжного рынка. Вот три главных тренда, на которые обратили внимание украинские издатели.

Аудиокниги постепенно отвоевывают время у социальных сетей

На Франкфуртской ярмарке директор по контенту Audible (Amazon) Рэйчел Гиацца представила результаты международного исследования NielsenIQ The Future of Listening, охватившего 18 тысяч слушателей из 11 стран мира. Оно показало, что аудиокниги, подкасты и другие аудиоформаты все активнее конкурируют с социальными сетями и видеоплатформами за внимание пользователей.

По результатам исследования, 51% слушателей заменили аудиоконтентом часть экранного времени, а 47% стали проводить меньше времени в социальных сетях. Еще 52% родителей, слушающих аудиоконтент, сообщили, что их дети тоже его слушают. Каждый второй опрошенный готов воспринимать книги, озвученные искусственным интеллектом, причем наибольшую открытость ИИ демонстрируют слушатели художественной литературы. В то же время 67% респондентов с интересом ожидают дальнейшего развития аудиотехнологий.

Но самое интересное даже не это, обращает внимание владелец издательства "Лаборатория" Антон Мартынов. Главная причина слушать аудио – желание расслабиться, отдохнуть и почувствовать комфорт. То есть аудиокниги конкурируют уже не только с бумажными или электронными книгами, но и TikTok, YouTube и другими способами проведения свободного времени. По мнению издателя, будущее книжного рынка будет зависеть не только от борьбы за читателя, но и от борьбы за время и внимание.

С помощью ИИ теперь можно разговаривать с любимым персонажем книги

Еще один тренд, на который обратила внимание генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова , - стремительное развитие технологий, превращающих аудиокниги в интерактивный продукт. По ее словам, доля аудиокниг в издательском обороте выросла до 5,3% против 2,1% в 2021 году. А компания Audible представила две новые технологии, которые могут изменить привычный формат прослушивания книг.

Первая – Interactive Story, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта общаться с персонажами книг. Слушатель может задать герою вопрос и получить ответ. Вторая – Visual Explorer, которая дополняет аудиокнигу иллюстрациями, картами и другими визуальными материалами, связанными с ключевыми сюжетными сценами.

Пока эти технологии находятся в бета-версии и доступны только на отдельных рынках, в том числе в США и Великобритании. Но, по мнению Орловой, аудиотехнологии развиваются настолько быстро, что подобные возможности вскоре могут появиться и в Украине.

Украинских авторов на немецком языке издают все больше

Владелец издательства "Лаборатория" Антон Мартынов, вернувшийся на Франкфуртскую ярмарку впервые за четыре года, отметил рост присутствия украинской литературы на международном рынке. В этом году украинский стенд занимал 208 квадратных метров, но больше всего издателя поразило количество украинских авторов, книги которых уже вышли на немецком языке. Их оказалось гораздо больше, чем он ожидал.

Мартынов также отметил поддержку со стороны германских партнеров. На открытии украинского стенда присутствовали действующая и будущая руководители Франкфуртской книжной ярмарки, а также представители немецкой издательской ассоциации. В то же время, по его мнению, украинскому книжному бизнесу пора менять подход к международному сотрудничеству - не только просить помощи, но и предлагать партнерам возможности для совместного заработка.

По оценке Мартынова, потенциальный украинский книжный рынок – это 25–30 миллионов человек внутри страны и еще 10–20 миллионов украинцев за границей. Хотя покупательная способность сейчас невысока, в перспективе это большой рынок для издателей, авторов и правообладателей. Для его развития необходимо наращивать экспорт авторских прав, инвестировать в переводы, продвигать украинских писателей, создавать цифровые продукты и развивать международную дистрибуцию.

"Книга украинского автора, которую читает немец на немецком языке - это тоже инфраструктура Украины, инфраструктура культурного влияния", - отмечает Мартынов .

По его мнению, в течение следующих 5–10 лет Украина может значительно увеличить присутствие своей литературы в мире. Но для этой отрасли необходимы профессиональные команды, качественные книги, системная работа и долгосрочные инвестиции. Именно это позволит превратить международную поддержку в конкурентоспособный книжный бизнес.

Как Украина была представлена на Франкфуртской книжной ярмарке

В этом году национальный стенд Украины во Франкфурте занимал 208 кв. м. На нем представили более 650 книжных изданий от 47 участников, среди которых 41 украинское издательство. По данным Украинского института книги , в течение пяти дней ярмарки на стенде прошло более 230 встреч и переговоров с иностранными издателями и партнерами.

По результатам переговоров украинские издатели достигли предварительных договоренностей о продаже прав на переводы книг в Германии, США, Великобритании, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Швейцарии, Египте и других странах. Также обсудили приобретение прав на издание на украинском языке более 20 иностранных книг.

В то же время на украинском стенде продали 416 экземпляров книг украинских авторов в немецком переводе против 395 в прошлом году. В рамках украинской программы прошло более 30 дискуссий, презентаций и встреч с авторами. Главной темой участия Украины стали потери, которые терпит украинское книгоиздание в результате российских атак, и восстановление книжной индустрии.

Что известно о Франкфуртской книжной ярмарке

Франкфуртская книжная ярмарка (Frankfurter Buchmesse) – крупнейшая в мире международная книжная выставка, которая проходит в Германии. В этом году ярмарка состоялась с 7 по 11 октября уже в 78-й раз. В нем приняли участие 4 тысячи экспонентов, а посетили выставку 236 тысяч человек из 137 стран мира. Среди них 119 тысяч – представители книжной индустрии, еще 117 тысяч – обычные посетители. Всего на выставке и в городе прошло более 3800 мероприятий.

Одной из главных тем ярмарки стало развитие аудиокниг. Количество экспонентов в специализированной зоне Frankfurt Audio выросло, а стриминговый сервис Spotify объявил о выходе на 180 новых рынков. Другим важным направлением стали экранизации книг. В рамках Book-to-Screen Day издатели, литературные агенты и кинопродюсеры обсуждали продажу прав на адаптацию литературных произведений для кино и сериалов. Также участники дискутировали о влиянии искусственного интеллекта на издательскую индустрию, свободу книгоиздания и снижение навыков чтения среди молодежи.

Почетным гостем ярмарки стала Чехия, представившая более 100 мероприятий с участием 75 авторов. Следующая Франкфуртская книжная ярмарка состоится 6–10 октября 2027 года, а ее почетным гостем станет Чили.