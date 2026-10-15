Аудіокнижки перемагають TikTok, а ШІ оживляє персонажів: головні тренди найбільшого книжкового ярмарку світу

Аудіокнижки поступово відвойовують час у соціальних мереж, за допомогою штучного інтелекту вже можна розмовляти з улюбленим персонажем книжки, а українських авторів дедалі більше перекладають німецькою мовою. Про головні тренди світового книжкового ринку розповіли власник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов та генеральна директорка Vivat Юлія Орлова, які відвідали найбільший книжковий ярмарок світу - Frankfurter Buchmesse. Цього року він проходив у Німеччині з 7 до 11 жовтня.

Книжковий ярмарок у Франкфурті - це як "Книжкова країна" в Києві, тільки разів у 100 більше. Цього року його відвідали 236 тисяч людей зі 137 країн світу, а кількість експонентів сягнула 4 тисяч. Це найбільша міжнародна подія у видавничій індустрії, де укладають угоди на видання книжок, продають права на переклади та обговорюють майбутнє книжкового ринку. Ось три головні тренди, на які звернули увагу українські видавці.

Аудіокнижки поступово відвойовують час у соціальних мереж

На Франкфуртському ярмарку директорка з контенту Audible (Amazon) Рейчел Гіацца представила результати міжнародного дослідження NielsenIQ The Future of Listening, яке охопило 18 тисяч слухачів з 11 країн світу. Воно показало, що аудіокнижки, подкасти та інші аудіоформати дедалі активніше конкурують із соціальними мережами та відеоплатформами за увагу користувачів.

За результатами дослідження, 51% слухачів замінили аудіоконтентом частину екранного часу, а 47% стали проводити менше часу в соціальних мережах. Ще 52% батьків, які слухають аудіоконтент, повідомили, що їхні діти також його слухають. Кожен другий опитаний готовий сприймати книжки, озвучені штучним інтелектом, причому найбільшу відкритість до ШІ демонструють слухачі художньої літератури. Водночас 67% респондентів із зацікавленням очікують подальшого розвитку аудіотехнологій.

Але найцікавіше навіть не це, звертає увагу власник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов. Головна причина слухати аудіо - бажання розслабитися, відпочити й відчути комфорт. Тобто аудіокнижки конкурують уже не лише з паперовими чи електронними книжками, а й із TikTok, YouTube та іншими способами проведення вільного часу. На думку видавця, майбутнє книжкового ринку залежатиме не тільки від боротьби за читача, а й від боротьби за його час та увагу.

За допомогою ШІ тепер можна розмовляти з улюбленим персонажем книжки

Ще один тренд, на який звернула увагу генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова, - стрімкий розвиток технологій, які перетворюють аудіокнижки на інтерактивний продукт. За її словами, частка аудіокнижок у видавничому обороті зросла до 5,3% проти 2,1% у 2021 році. А компанія Audible представила дві нові технології, які можуть змінити звичний формат прослуховування книжок.

Перша - Interactive Story, яка дозволяє за допомогою штучного інтелекту спілкуватися з персонажами книжок. Слухач може поставити герою запитання та отримати відповідь. Друга - Visual Explorer, яка доповнює аудіокнижку ілюстраціями, картами та іншими візуальними матеріалами, пов'язаними з ключовими сюжетними сценами.

Поки що ці технології перебувають у бета-версії та доступні лише на окремих ринках, зокрема у США та Великій Британії. Але, на думку Орлової, аудіотехнології розвиваються настільки швидко, що незабаром подібні можливості можуть з'явитися й в Україні.

Українських авторів німецькою мовою видають дедалі більше

Власник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов, який повернувся на Франкфуртський ярмарок уперше за чотири роки, відзначив зростання присутності української літератури на міжнародному ринку. Цього року український стенд займав 208 квадратних метрів, але найбільше видавця вразила кількість українських авторів, книжки яких уже вийшли німецькою мовою. Їх виявилося значно більше, ніж він очікував.

Мартинов також відзначив підтримку з боку німецьких партнерів. На відкритті українського стенда були присутні чинний і майбутній керівники Франкфуртського книжкового ярмарку, а також представники німецької видавничої асоціації. Водночас, на його думку, українському книжковому бізнесу час змінювати підхід до міжнародної співпраці - не лише просити допомоги, а й пропонувати партнерам можливості для спільного заробітку.

За оцінкою Мартинова, потенційний український книжковий ринок - це 25–30 мільйонів людей усередині країни та ще 10–20 мільйонів українців за кордоном. Хоча купівельна спроможність зараз невисока, у перспективі це великий ринок для видавців, авторів і правовласників. Для його розвитку необхідно нарощувати експорт авторських прав, інвестувати в переклади, просувати українських письменників, створювати цифрові продукти та розвивати міжнародну дистрибуцію.

"Книжка українського автора, яку читає німець німецькою мовою - це теж інфраструктура України, інфраструктура культурного впливу", - наголошує Мартинов.

На його думку, протягом наступних 5–10 років Україна може суттєво збільшити присутність своєї літератури у світі. Але для цього галузі потрібні професійні команди, якісні книжки, системна робота та довгострокові інвестиції. Саме це дозволить перетворити міжнародну підтримку на конкурентоспроможний книжковий бізнес.

Як Україна була представлена на Франкфуртському книжковому ярмарку

Цього року національний стенд України у Франкфурті займав 208 кв. м. На ньому представили понад 650 книжкових видань від 47 учасників, серед яких 41 українське видавництво. За даними Українського інституту книги, протягом п'яти днів ярмарку на стенді відбулося понад 230 зустрічей і переговорів з іноземними видавцями та партнерами.

За результатами переговорів українські видавці досягли попередніх домовленостей про продаж прав на переклади книжок у Німеччині, США, Великій Британії, Нідерландах, Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Єгипті та інших країнах. Також обговорили придбання прав на видання українською понад 20 іноземних книжок.

Водночас на українському стенді продали 416 примірників книжок українських авторів у німецькому перекладі проти 395 торік. У межах української програми відбулося понад 30 дискусій, презентацій та зустрічей з авторами. Головною темою участі України стали втрати, яких зазнає українське книговидання внаслідок російських атак, та відновлення книжкової індустрії.

Що відомо про Франкфуртський книжковий ярмарок

Франкфуртський книжковий ярмарок (Frankfurter Buchmesse) - найбільша у світі міжнародна книжкова виставка, яка проходить у Німеччині. Цього року ярмарок відбувся з 7 до 11 жовтня вже 78-й раз. У ньому взяли участь 4 тисячі експонентів, а відвідали виставку 236 тисяч людей зі 137 країн світу. Серед них 119 тисяч - представники книжкової індустрії, ще 117 тисяч - звичайні відвідувачі. Загалом на виставці та в місті відбулося понад 3800 заходів.

Однією з головних тем ярмарку став розвиток аудіокнижок. Кількість експонентів у спеціалізованій зоні Frankfurt Audio зросла, а стримінговий сервіс Spotify оголосив про вихід на 180 нових ринків. Іншим важливим напрямом стали екранізації книжок. У межах Book-to-Screen Day видавці, літературні агенти та кінопродюсери обговорювали продаж прав на адаптації літературних творів для кіно й серіалів. Також учасники дискутували про вплив штучного інтелекту на видавничу індустрію, свободу книговидання та зниження навичок читання серед молоді.

Почесним гостем ярмарку стала Чехія, яка представила понад 100 заходів за участі 75 авторів. Наступний Франкфуртський книжковий ярмарок відбудеться 6–10 жовтня 2027 року, а його почесним гостем стане Чилі.