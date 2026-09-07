Ukrainian Fashion Week SS27: ремесло, реконструкция и показ в укрытии

Тринадцать событий за десять часов. Таков график третьего дня Ukrainian Fashion Week SS27, начавшийся разговором о переходе индустрии от выживания к масштабированию, а завершившийся воздушной тревогой и финалом, который части гостей пришлось смотреть уже с укрытия. Корреспондент Dilo.ua побывала на событиях третьего дня UFW и рассказывает, чем он запомнился и что показали украинские дизайнеры.

Индустрия движется по волнам, а не по прямой

Спикеры Ирина Данилевская и Наталья Каменская

В начале третьего дня Ukrainian Fashion Week соучредитель и генеральный директор UFW Ирина Данилевская рассказала Dilo.ua, можно ли уже говорить о переходе украинского фэшн рынка от выживания к масштабированию. По ее словам, делать такой вывод пока рано. Вернув неделю моды в Украину в марте 2024 года, организаторы хотели показать, что рынок постепенно восстанавливается. До этого, после начала полномасштабного вторжения, четыре сезона UFW проводили за границей, а украинские бренды представляли коллекции на подиумах других стран.

Впрочем, восстановление индустрии остается неравномерным и напрямую зависит от ситуации безопасности. Как пояснила Данилевская, один сезон может пройти легче, а следующий стать значительно сложнее из-за ударов по производствам, складам и логистике. В этот раз последствия войны повлияли сразу на троих участников, которые не смогли представить заявленные коллекции.

В бренд Крис Маран попали в состав с тканями, из которых команда создавала коллекцию. Одна из финалисток конкурса молодых дизайнеров "Взгляд в будущее" потеряла коллекцию из-за ракетного удара по отделению "Новой почты". Дизайнер Катя Квит, которая планировала специально вернуться в Украину для участия в показе, была вынуждена его отменить из-за сложностей с логистикой, поскольку сейчас находится за границей с маленькой дочерью.

В то же время, украинская модная индустрия не ограничивается коллекциями и показами, подчеркнула Данилевская. Это также фотографы, журналисты, модели, стилисты, режиссеры, постановщики и музыканты, которые продолжают работать, поддерживать друг друга и таким образом сохранять рынок в нынешних условиях.

Ремесло как язык современного дизайна

В главной локации третьего дня Ukrainian Fashion Week привлекал внимание не только подиум, но и выставочный зал. Здесь открылась экспозиция Behind the Craft, посвященная украинским ремеслам и их переосмыслению в современной моде и предметном дизайне. Выставка объединила более 70 образов и объектов украинских брендов, среди которых GUNIA Project, POUSTOVIT, FROLOV, KSENIASCHNAIDER, BOBKOVA, KHRYSTYNA RACHYTSKA, MAKHNO и другие.

Кураторами Behind the Craft стали Мария Гаврилюк и Наталья Каменская, соучредители и креативные директора GUNIA Project. В комментарии Dilo.ua Гаврилюк рассказала, что одним из сложнейших этапов подготовки стал отбор работ. Команда исследовала, кто сегодня работает с ремеслом в украинской моде и дизайне, и выяснила, что таких брендов и мастеров гораздо больше, чем ожидалось в начале. По ее словам, именно эту тенденцию и старались зафиксировать авторы выставки. Крафт постепенно перестает восприниматься как нишевая или чисто этнографическая практика и становится естественной частью современного дизайна. Ранее Delo.ua также писало об украинских дизайнерах, работающих с локальными традициями и ручным мастерством .

Наталья Каменская также обратила внимание на масштаб этого явления. По ее словам, представленные на выставке бренды являются лишь частью более широкого движения. Саму Behind the Craft кураторки рассматривают не как результат, а как начало разговора о том, как украинское ремесло переходит из категории наследия в современную культуру.

Отдельной частью экспозиции стала документальная серия "Пока помнят руки", созданная совместно с медиа Frontliner. Проект рассказывает истории мастеров, хранящих и возрождающих украинские ремесла, передавая свои знания и практики следующим поколениям.

От анатомии до финала в укрытии

KUDREVSKYI. Фото Dilo.ua

После выставочной части программа продлилась показами коллекций. Одним из первых свою работу представил Максим Кудревский, показавший расширенную версию коллекции "Тело". Ее идея возникла еще при обучении дизайнера в университете.

В основе коллекции лежит исследование анатомии человеческого тела. Разрезы на одежде проходят вдоль естественных границ между группами мышц, а силуэты варьируются от эффекта второй кожи до более объемных скульптурных форм.

Частью показа стала также полноразмерная 3D инсталляция, разработанная главной визуальной мерчендайзером ЦУМ Киев Анастасией Канаровой. Объемные бумажные копии платьев образовали отдельный скульптурный объект и продолжили основную идею коллекции в пространстве.

Через полчаса формат событий полностью изменился. Бренд PRZHONSKA представил проект креативного директора и режиссера Елены Пржонской, объединившей моду, кино и перформанс. Центральной частью стала лента, ставшая режиссерским дебютом Пржонской. Ее героями стали танцовщица Мария Грабова и олимпийские призерки по артистическому плаванию Марина и Владислава Алексеи.

Событие дополнил Mono Project №001, в котором дизайнер обратилась к собственным детским воспоминаниям. В рамках мероприятия PRZHONSKA также продолжил сбор на проект "Лицо Героев". Все собранные средства передадут фонду YANKO на челюстно-лицевые импланты для военных.

Общий показ Dania Stinova и leCRI объединил две разные коллекции вокруг темы несвободы. В коллекции "The Impact" Даниа Стинова исследовала влияние внешних обстоятельств на самочувствие человека. Четырнадцать образов передавали разные состояния, от уверенности к внутреннему сопротивлению. В одном из них руки модели буквально были связаны тканью.

Бренд leCRI представил коллекцию Menagerie, вдохновленную историями экзотических животных в королевских зверинцах. Образ клетки стал метафорой бессилия перед системой. Часть моделей была создана из остатков материалов других производств.

Следующий показ отличался не только темой, но и историей создания коллекции. Бренд JULIYA KROS представил RECONSTRUCTION, над которой команда работала в период, когда в результате российского удара было повреждено производство бренда в Сумах. Люди не пострадали, однако привычный процесс работы пришлось перестраивать.

Дизайнер Юлия Перекрестова переосмыслила знаковые модели бренда и создала вещи трансформеры, в которых можно изменять силуэт, длину и даже цвет благодаря двусторонним тканям. В создании коллекции помог швейцарски украинский проект UCORD. Эти модели также представлены на подиуме вместе с основной коллекцией.

После RECONSTRUCTION атмосфера поменялась на показе GURANDA. Бренд представил коллекцию UNSEEN, вдохновленную образом мяуки из карпатской мифологии.

Дизайнер Елена Гуранда построила ее на контрастах. Платья бейби долл скрывали силуэт, тогда как фирменные баски, наоборот, подчеркивали его. Нежное кружево в коллекции сочеталось с плотным денимом.

Ближе к вечеру программа снова обратилась к теме украинских корней. Бренд Khrystyna Rachytska представил коллекцию "Опора/Сопротивление", в основе которой лежит исследование традиционных рубашек Ополья, Покутья и Бессарабии.

Для коллекции воспроизвели мотивы вышивки крестиком из рубашек начала ХХ века. Вышивку выполнили вручную в яркой цветовой гамме, а сквозным акцентом коллекции стал оттенок цикламена.

Одним из самых ожидаемых событий вечера стала презентация харьковской арт-студии Bob Basset, которая представила MUTABOR, первую полноценную коллекцию бренда с 2015 года. Ее основой стали архивные маски студии, дополненные новыми костюмами. Среди них была кожаная куртка, созданная из 350 элементов.

Bob Basset. Фото Dilo.ua

MUTABOR также стала дебютной коллекцией Арины Петровой в роли креативного директора Bob Basset. Она развила образы культовых масок Anubis, Pony Mask и Plague Doctor к полноценным образам Собаки, Лошади и Птицы.

Соучредитель студии Сергей Петров отметил, что основная задача создателя состоит в создании визуальной красоты, а возможность воспроизвести ее выводит работу на следующий уровень. Презентацию дополнил аудиовизуальный перформанс, во время которого костюмы формировались непосредственно на моделях перед зрителями.

Финал третьего дня Ukrainian Fashion Week скорректировала воздушную тревогу. Бренд VIKTORANISIMOV подготовил коллекцию SS27, вдохновленную фотографиями людей после российских ракетных и дроновых атак на жилые дома. В ней домашняя одежда сочетается с милитарными элементами, а пижамные силуэты дополняют армейские накладные карманы.

Во время показа прозвучала воздушная тревога, и гости спустились в укрытие. Дизайнер решил продлить презентацию коллекции именно там. В то же время, из соображений безопасности бренд отказался от присутствия гостей непосредственно на показе.

В этот момент заложенный в коллекцию замысел приобрел особый контекст. Образы людей, которые после удара покидают дома в той одежде, которую успели надеть или схватить, перекликались с обстоятельствами, в которых завершился третий день Ukrainian Fashion Week.