Ukrainian Fashion Week SS27: ремесло, реконструкція і показ в укритті

Тринадцять подій за десять годин. Таким був графік третього дня Ukrainian Fashion Week SS27, що розпочався розмовою про перехід індустрії від виживання до масштабування, а завершився повітряною тривогою та фіналом, який частині гостей довелося дивитися вже з укриття. Кореспондентка Dilo.ua побувала на подіях третього дня UFW та розповідає, чим він запам’ятався і що показали українські дизайнери.

Індустрія рухається хвилями, а не по прямій

Спікери Ірина Данилевська та Наталія Каменська

На початку третього дня Ukrainian Fashion Week співзасновниця та генеральна директорка UFW Ірина Данилевська розповіла Dilo.ua, чи можна вже говорити про перехід українського фешн ринку від виживання до масштабування. За її словами, робити такий висновок поки зарано. Повернувши тиждень моди в Україну в березні 2024 року, організатори хотіли показати, що ринок поступово відновлюється. До цього, після початку повномасштабного вторгнення, чотири сезони UFW проводили за кордоном, а українські бренди представляли колекції на подіумах інших країн.

Втім, відновлення індустрії залишається нерівномірним і безпосередньо залежить від безпекової ситуації. Як пояснила Данилевська, один сезон може минути легше, а наступний стати значно складнішим через удари по виробництвах, складах та логістиці. Цього разу наслідки війни вплинули одразу на трьох учасників, які не змогли представити заявлені колекції.

У бренду Кріс Маран влучили у склад із тканинами, з яких команда створювала колекцію. Одна з фіналісток конкурсу молодих дизайнерів "Погляд у майбутнє" втратила колекцію внаслідок ракетного удару по відділенню "Нової пошти". Дизайнерка Катя Квіт, яка планувала спеціально повернутися в Україну для участі в показі, була змушена його скасувати через складнощі з логістикою, оскільки зараз перебуває за кордоном із маленькою донькою.

Водночас українська модна індустрія не обмежується колекціями та показами, наголосила Данилевська. Це також фотографи, журналісти, моделі, стилісти, режисери постановники та музиканти, які продовжують працювати, підтримувати одне одного і таким чином зберігати ринок у нинішніх умовах.

Ремесло як мова сучасного дизайну

Виставка BEHIND the CRAFT. Фото Dilo.ua

У головній локації третього дня Ukrainian Fashion Week увагу привертав не лише подіум, а й виставкова зала. Тут відкрилася експозиція Behind the Craft, присвячена українським ремеслам та їхньому переосмисленню в сучасній моді й предметному дизайні. Виставка об’єднала понад 70 образів та об’єктів українських брендів, серед яких GUNIA Project, POUSTOVIT, FROLOV, KSENIASCHNAIDER, BOBKOVA, KHRYSTYNA RACHYTSKA, MAKHNO та інші.

Кураторками Behind the Craft стали Марія Гаврилюк і Наталія Каменська, співзасновниці та креативні директорки GUNIA Project. У коментарі Dilo.ua Гаврилюк розповіла, що одним із найскладніших етапів підготовки став відбір робіт. Команда досліджувала, хто сьогодні працює з ремеслом в українській моді та дизайні, і з’ясувала, що таких брендів і майстрів значно більше, ніж очікували на початку. За її словами, саме цю тенденцію й прагнули зафіксувати автори виставки. Крафт поступово перестає сприйматися як нішева або суто етнографічна практика і стає природною частиною сучасного дизайну. Раніше Delo.ua також писало про українських дизайнерів, які працюють із локальними традиціями та ручною майстерністю.

Наталія Каменська також звернула увагу на масштаб цього явища. За її словами, представлені на виставці бренди є лише частиною значно ширшого руху. Саму Behind the Craft кураторки розглядають не як підсумок, а як початок розмови про те, як українське ремесло переходить із категорії спадщини до сучасної культури.

Окремою частиною експозиції стала документальна серія "Поки пам’ятають руки", створена спільно з медіа Frontliner. Проєкт розповідає історії майстрів, які зберігають і відроджують українські ремесла, передаючи свої знання та практики наступним поколінням.

Від анатомії до фіналу в укритті

KUDREVSKYI. Фото Dilo.ua

Після виставкової частини програма продовжилася показами колекцій. Одним із перших свою роботу представив Максим Кудревський, який показав розширену версію колекції "Тіло". Її ідея виникла ще під час навчання дизайнера в університеті.

В основі колекції лежить дослідження анатомії людського тіла. Розрізи на одязі проходять уздовж природних меж між групами м’язів, а силуети варіюються від ефекту "другої шкіри" до більш об’ємних скульптурних форм.

Частиною показу стала також повнорозмірна 3D інсталяція, розроблена головною візуальною мерчендайзеркою ЦУМ Київ Анастасією Канаровою. Об’ємні паперові копії суконь утворили окремий скульптурний об’єкт і продовжили основну ідею колекції в просторі.

За півгодини формат подій повністю змінився. Бренд PRZHONSKA представив проєкт креативної директорки та режисерки Олени Пржонської, що поєднав моду, кіно й перформанс. Центральною частиною стала стрічка, яка стала режисерським дебютом Пржонської. Її героями стали танцівниця Марія Грабова та олімпійські призерки з артистичного плавання Марина і Владислава Алексіїви.

VIKTORANISIMOV. Фото Dilo.ua

Подію доповнив Mono Project №001, у якому дизайнерка звернулася до власних дитячих спогадів. У межах заходу PRZHONSKA також продовжив збір на проєкт "Обличчя Героїв". Усі зібрані кошти передадуть фонду YANKO на щелепно лицеві імпланти для військових.

Спільний показ Dania Stinova та leCRI об’єднав дві різні колекції навколо теми несвободи. У колекції "The Impact" Даніа Стінова досліджувала вплив зовнішніх обставин на самовідчуття людини. Чотирнадцять образів передавали різні стани, від упевненості до внутрішнього спротиву. В одному з них руки моделі були буквально зв’язані тканиною.

DANIA STINOVA. Фото Dilo.ua

Бренд leCRI представив колекцію "Menagerie", натхненну історіями екзотичних тварин у королівських звіринцях. Образ клітки став метафорою безсилля перед системою. Частину моделей створили із залишків матеріалів інших виробництв.

leCRI. Фото Dilo.ua

Наступний показ вирізнявся не лише темою, а й історією створення колекції. Бренд JULIYA KROS представив RECONSTRUCTION, над якою команда працювала в період, коли внаслідок російського удару було пошкоджено виробництво бренду в Сумах. Люди не постраждали, однак звичний процес роботи довелося перебудовувати.

JULIYA KROS. Фото Dilo.ua

Дизайнерка Юлія Перекрьостова переосмислила знакові моделі бренду та створила речі трансформери, у яких можна змінювати силует, довжину й навіть колір завдяки двостороннім тканинам. У створенні колекції допоміг швейцарсько український проєкт UCORD. Ці моделі також представили на подіумі разом з основною колекцією.

Після RECONSTRUCTION атмосфера змінилася на показі GURANDA. Бренд представив колекцію UNSEEN, натхненну образом нявки з карпатської міфології.

GURANDA. Фото Dilo.ua

Дизайнерка Олена Гуранда побудувала її на контрастах. Сукні бейбі долл приховували силует, тоді як фірмові баски, навпаки, підкреслювали його. Делікатне мереживо у колекції поєднувалося зі щільним денімом.

Ближче до вечора програма знову звернулася до теми українського коріння. Бренд Khrystyna Rachytska представив колекцію "Опора/Опір", в основі якої лежить дослідження традиційних сорочок Опілля, Покуття та Бессарабії.

KHRYSTYNA RACHYTSKA. Фото Dilo.ua

Для колекції відтворили мотиви вишивки хрестиком із сорочок початку ХХ століття. Вишивку виконали вручну в яскравій кольоровій гамі, а наскрізним акцентом колекції став відтінок цикламену.

Однією з найочікуваніших подій вечора стала презентація харківської арт студії Bob Basset, яка представила MUTABOR, першу повноцінну колекцію бренду з 2015 року. Її основою стали архівні маски студії, доповнені новими костюмами. Серед них була шкіряна куртка, створена з 350 елементів.

Bob Basset. Фото Dilo.ua

MUTABOR також стала дебютною колекцією Аріни Петрової в ролі креативної директорки Bob Basset. Вона розвинула образи культових масок Anubis, Pony Mask і Plague Doctor до повноцінних образів Собаки, Коня та Птаха.

Співзасновник студії Сергій Петров зазначив, що основне завдання творця полягає у створенні візуальної краси, а можливість відтворити її виводить роботу на наступний рівень. Презентацію доповнив аудіовізуальний перформанс, під час якого костюми формували безпосередньо на моделях перед глядачами.

Фінал третього дня Ukrainian Fashion Week скоригувала повітряна тривога. Бренд VIKTORANISIMOV підготував колекцію SS27, натхненну фотографіями людей після російських ракетних і дронових атак на житлові будинки. У ній домашній одяг поєднується з мілітарними елементами, а піжамні силуети доповнюють армійські накладні кишені.

VIKTORANISIMOV. Фото Dilo.ua

Під час показу пролунала повітряна тривога, тож гості спустилися в укриття. Дизайнер вирішив продовжити презентацію колекції саме там. Водночас із міркувань безпеки бренд відмовився від присутності гостей безпосередньо на показі.

У цей момент закладений у колекцію задум набув особливого контексту. Образи людей, які після удару залишають домівки в тому одязі, який встигли вдягнути або схопити, перегукувалися з обставинами, у яких завершився третій день Ukrainian Fashion Week.