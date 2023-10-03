Иллюстраторов призывают поддержать 5 локальных музеев: стартовал конкурс эскизов на создание благотворительного мерча

Благотворительный фонд "МХП - Громаді" объявил конкурс для всех желающих художников на создание 5 эскизов, которые станут принтами на благотворительном мерче. Футболки, свитшоты, носки, платки и т.д. будут созданы в коллаборации с украинскими брендами. Часть средств по продаже каждого изделия пойдет на поддержку пяти уникальных сельских музеев, нуждающихся в финансировании.

В Украине около 5000 музеев. Они разные, но имеют общую проблему — дефицит финансирования, особенно музеи в селах и райцентрах, которые не имеют статуса государственных и не получают централизованного финансирования из госбюджета.

В рамках проекта "Сохранение культурного наследия" Благотворительный фонд "МХП - Громаді" уже поддержал 5 музеев: Музей композитора М.Д. Леонтовича (Винниччина), Музей Василия Стуса (Винниччина), Музей-усадьбу Героя Украины Вячеслава Чорновила (Черкащина), Музей Василия Симоненко (Черкассы) и Музей Трипольской культуры (Черкащина), закрыв их базовые нужды.

В этих музеях хранятся редкие артефакты: пианино Леонтовича, уникальные неизданные ранее записи Василия Симоненко, древнейшее зерно на территории Европы и другие. Однако в заведениях где-то протекает крыша, отсутствует возможность реконструкции экспонатов или центрального входа. Благотворительный фонд " МХП - Громаді" уже поддержал эти музеи, закрыв часть их запросов. Однако потребностей все еще остается много.

Какое решение?

Команда благотворительного фонда решила разработать уникальный мерч, рассказывающий историю каждого из этих музеев. На нем будут изображены экспонаты или выдающиеся цитаты художников. Это будет мерч с историей, ценностями, символами. Каждый украинец сможет приобщиться к сохранению культурного наследия, получив футболку или платок с содержанием и четким месседжем "Поддерживаю свое".

Первый этап проекта – конкурс эскизов среди иллюстраторов. Присоединиться к конкурсу могут все желающие. Принимаются художественные работы, связанные с экспонатами или напрямую с музеями: Музей композитора Николая Леонтовича; Музей Василия Стуса; Музей-усадьба Вячеслава Чорновила; Музей Василия Симоненко; Музей Трипольской культуры.

С принтами, которые выберут сами музейщики и за которые проголосуют пользователи соцсетей, будет производиться мерч. После этого будет возможность его приобрести, тем самым поддержав культурное наследие нашей страны.

Прием эскизов продлится до 8 октября включительно. Работы нужно отправлять на почту [email protected] с темой письма: "Конкурс эскизов для сохранения культурного наследия".

Детали и положения конкурса – здесь .

Описание каждого музея и его выдающихся экспонатов для вдохновения участники конкурса могут посмотреть здесь .