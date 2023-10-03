Ілюстраторів закликають підтримати 5 локальних музеїв: стартував конкурс ескізів на створення благодійного мерчу

Благодійний фонд “МХП — Громаді” оголосив конкурс для всіх охочих художників на створення 5 ескізів, які стануть принтами на благодійному мерчі. Футболки, світшоти, шкарпетки, хустинки тощо будуть створені в колаборації з українськими брендами. Частина коштів з продажу кожного виробу піде на підтримку п’яти унікальних сільських музеїв, які потребують фінансування.

В Україні близько 5000 музеїв. Вони різні, але мають спільну проблему — дефіцит фінансування, особливо музеї в селах та райцентрах, які не мають статусу державних і відтак не отримують централізованого фінансування з держбюджету.

В межах проєкту "Збереження культурної спадщини" Благодійний фонд "МХП — Громаді" вже підтримав 5 музеїв: Музей композитора М.Д. Леонтовича (Вінниччина), Музей Василя Стуса (Вінниччина), Музей-садибу Героя України В'ячеслава Чорновола (Черкащина), Музей Василя Симоненка (Черкаси) та Музей Трипільської культури (Черкащина), закривши їхні базові потреби.

У цих музеях зберігаються рідкісні артефакти: піаніно Леонтовича, унікальні невидані раніше записи Василя Симоненка, найдавніше зерно на території Європи та інші. Проте в закладах десь протікає дах, відсутня можливість на реконструкцію експонатів чи центрального входу. Благодійний фонд "МХП — Громаді" вже підтримав ці музеї, закривши частину їхніх запитів. Однак, потреб усе ще залишається багато.

Яке рішення?

Команда благодійного фонду вирішила розробити унікальний мерч, який розкаже історію кожного з цих музеїв. На ньому будуть зображені експонати або ж видатні цитати митців. Це буде мерч з історією, цінностями, символами. Кожен українець зможе долучитися до збереження культурної спадщини, отримавши натомість футболку чи хустинку зі змістом і чітким меседжем "Підтримую своє".

Перший етап проєкту — конкурс ескізів серед ілюстраторів. Долучитись до конкурсу можуть всі охочі. Приймаються художні роботи, пов’язані з експонатами або безпосередньо з музеями: Музей композитора Миколи Леонтовича; Музей Василя Стуса; Музей-садиба В'ячеслава Чорновола; Музей Василя Симоненка; Музей Трипільської культури.

З принтами, які оберуть самі музейники й за які проголосують користувачі соцмереж, буде виготовлятись мерч. Після цього буде можливість його придбати, тим самим підтримавши культурну спадщину нашої країни.

Прийом ескізів триватиме до 8 жовтня включно. Роботи потрібно надсилати на пошту [email protected] з темою листа: "Конкурс ескізів задля збереження культурної спадщини".

Деталі та положення конкурсу - тут.

Опис кожного музею та його визначних експонатів для натхнення учасники конкурсу можуть подивитись тут.