Международный форум PRNext обнародовал программу и назвал имя хедлайнера

Международный форум PRNext приглашает всех, кто понимает важность репутации, не откладывать на завтра, а забронировать свой билет и присоединиться к живой встрече, которая состоится в отеле InterContinental Kyiv 12 апреля (бомбоубежище included). Недавно обнародованная программа формировалась так, чтобы заинтересовать и PR-профи, и специалистов смежных индустрий и начинающих.

Слоганом PRNext'2024 выбран «Forging Our Own Path». Елена Деревянко, председатель Оргкомитета PRNext, вице-президент Украинской PR-Лиги и со-founder Агентства PR-Service, так объяснила этот выбор: «Опыт коммуникаций военного времени привел к тому, что украинской PR-индустрии уже не на кого смотреть в мире в плане бенчмаркинга и, скорее, должна делиться навыками с миром, ”Торовать свой путь”». Именно ее постановочным докладом по этой теме и откроется форум.

На PRNext'2024 с мотивирующей речью выступит человек-бренд, чье имя говорит само за себя – Гарик Корогодский. Он станет специальным гостем мероприятия. Как всегда откровенно, искренне и с юмором.

В программе форума запланировано несколько панельных профессиональных дискуссий по актуальным темам с участием ведущих журналистов, политиков, общественных деятелей, топовых PR-профи и аналитиков. Представители ведущих медиа, среди которых руководители Forbes Ukraine и медиахолдинга «Экономика+», обсудят представление украинского бизнеса в зеркале СМИ, а также главные тренды развития медиарынка и как компаниям попасть в центр внимания медиа. Еще одна актуальная тема профессиональной дискуссии – новые цивилизованные форматы диалога бизнеса с властью сквозь призму принятого в рамках интеграции Украины в Европейский Союз закона о лоббизме.

В лайн-апе форума, в частности, Ричард Бегнел — икона мировой PR-арены, руководитель компании CARMA, специализирующейся на аналитике; Катя Тейлор – кураторка той самой выставки «Ателье грез» в Украинском Доме; Елена Плахова — человек, отвечающий в компании Nova Poshta за репутацию и немного больше, и другие главные игроки и ведущие эксперты в сфере репутационного менеджмента.

Итак, если вы хотите правильно отформатировать бизнес на уже выбранном пути развития репутации или только определяете будущий путь — присоединяйтесь! Профессиональный диалог и открытые дискуссии на Международном форуме PRNext — уникальная возможность проанализировать настоящее и взглянуть на эффективные практики ближайшего будущего.