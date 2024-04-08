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Міжнародний форум PRNext оприлюднив програму та назвав ім’я хедлайнера

Міжнародний форум PRNext оприлюднив програму та назвав ім’я хедлайнера

Міжнародний форум PRNext запрошує всіх, хто розуміє важливість репутації, не відкладати на завтра, а забронювати свій квиток і доєднатися до живої зустрічі, що відбудеться в  готелі InterContinental Kyiv 12 квітня (бомбосховище included). Нещодавно оприлюднена програма формувалася так, щоб зацікавити і PR-профі, і фахівців суміжних індустрій, і початківців.

Слоганом PRNext’2024 обрано «Forging Our Own Path». Олена Дерев’янко, голова Оргкомітету PRNext, віцепрезидент Української PR-Ліги і со-founder Агенції PR-Service, так пояснила цей вибір: «Досвід комунікацій воєнного часу привів до того, що українська PR-індустрія вже не дуже має на кого дивитися у світі в плані бенчмаркінгу і, скоріше, має ділитися навичками зі світом, ”Торувати свій власний шлях”». Саме її постановчою доповіддю на цю тему і відкриється форум.

На PRNext’2024 з мотивуючою промовою виступить людина-бренд, чиє ім'я говорить саме за себе – Гарік Корогодський. Він стане спеціальним гостем заходу. Як завжди відверто, щиро та з гумором.

У програмі форуму заплановано кілька панельних професійних дискусій на актуальні теми з участю провідних журналістів, політиків, громадських діячів, топових PR-профі й аналітиків. Представники провідних медіа, серед яких керівники Forbes Ukraine та медіахолдингу «Економіка+», обговорять представлення українського бізнесу в дзеркалі ЗМІ, а також головні тренди розвитку медіаринку і як компаніям потрапити в центр уваги медіа. Ще одна актуальна тема професійної дискусії — нові цивілізовані формати діалогу бізнесу з владою крізь призму прийнятого в рамках інтеграції України до Європейського Союзу закону про лобізм.

У лайн-апі форуму, зокрема, Річард Бегнел — ікона світової PR-арени, керівник компанії CARMA, що спеціалізується на аналітиці; Катя Тейлор — кураторка тієї самої виставки «Ательє мрій» в Українському Домі; Олена Плахова — людина, яка відповідає в компанії Nova Poshta за репутацію і трохи більше, й інші головні гравці та провідні експерти у сфері репутаційного менеджменту. 

Отже, якщо ви хочете правильно відформатувати бізнес на вже обраному шляху розвитку репутації або ж лише визначаєте майбутній шлях — приєднуйтеся! Професійний діалог і відкриті дискусії на Міжнародному форумі PRNext — це унікальна можливість проаналізувати сьогодення та поглянути на ефективні практики найближчого майбутнього. 