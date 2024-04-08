Міжнародний форум PRNext оприлюднив програму та назвав ім’я хедлайнера

Міжнародний форум PRNext запрошує всіх, хто розуміє важливість репутації, не відкладати на завтра, а забронювати свій квиток і доєднатися до живої зустрічі, що відбудеться в готелі InterContinental Kyiv 12 квітня (бомбосховище included). Нещодавно оприлюднена програма формувалася так, щоб зацікавити і PR-профі, і фахівців суміжних індустрій, і початківців.

Слоганом PRNext’2024 обрано «Forging Our Own Path». Олена Дерев’янко, голова Оргкомітету PRNext, віцепрезидент Української PR-Ліги і со-founder Агенції PR-Service, так пояснила цей вибір: «Досвід комунікацій воєнного часу привів до того, що українська PR-індустрія вже не дуже має на кого дивитися у світі в плані бенчмаркінгу і, скоріше, має ділитися навичками зі світом, ”Торувати свій власний шлях”». Саме її постановчою доповіддю на цю тему і відкриється форум.

На PRNext’2024 з мотивуючою промовою виступить людина-бренд, чиє ім'я говорить саме за себе – Гарік Корогодський. Він стане спеціальним гостем заходу. Як завжди відверто, щиро та з гумором.

У програмі форуму заплановано кілька панельних професійних дискусій на актуальні теми з участю провідних журналістів, політиків, громадських діячів, топових PR-профі й аналітиків. Представники провідних медіа, серед яких керівники Forbes Ukraine та медіахолдингу «Економіка+», обговорять представлення українського бізнесу в дзеркалі ЗМІ, а також головні тренди розвитку медіаринку і як компаніям потрапити в центр уваги медіа. Ще одна актуальна тема професійної дискусії — нові цивілізовані формати діалогу бізнесу з владою крізь призму прийнятого в рамках інтеграції України до Європейського Союзу закону про лобізм.

У лайн-апі форуму, зокрема, Річард Бегнел — ікона світової PR-арени, керівник компанії CARMA, що спеціалізується на аналітиці; Катя Тейлор — кураторка тієї самої виставки «Ательє мрій» в Українському Домі; Олена Плахова — людина, яка відповідає в компанії Nova Poshta за репутацію і трохи більше, й інші головні гравці та провідні експерти у сфері репутаційного менеджменту.

Отже, якщо ви хочете правильно відформатувати бізнес на вже обраному шляху розвитку репутації або ж лише визначаєте майбутній шлях — приєднуйтеся! Професійний діалог і відкриті дискусії на Міжнародному форумі PRNext — це унікальна можливість проаналізувати сьогодення та поглянути на ефективні практики найближчого майбутнього.