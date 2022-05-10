Портрет Мэрилин Монро от Энди Уорхола продали за $195 млн

Картину американского художника Энди Уорхола Shot Sage Blue Marilyn, на которой изображена актриса Мэрилин Монро, продали за $195 млн на аукционе Christie's.

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Об этом сообщает официальный сайт аукциона.

Всего на портрет претендовали четыре участника. Победителем стал арт-дилер Ларри Гагосян,

"Покупателю картины Уорхола Shot Sage Blue Marilyn будет предложено стать партнером Фонда Томаса и Дорис Амманн и сыграть активную роль в выполнении его глобальной миссии по помощи детям. 100% выручки от продажи фонда будут переданы благотворительным организациям, а покупатель укажет, куда будут направлены 20% выручки от продажи "Мэрилин" Уорхола, при условии окончательного одобрения Фонда", — отмечается в сообщении аукциона.

Ранее эксперты Christie's оценивали работу Уорхола в $200 млн. В целом на торгах выручено $317,8 млн. Все деньги передадут детскому благотворительному фонду в сфере здравоохранения и образования. Добавим, что Shot Sage Blue Marilyn стала самым дорогим произведением ХХ века и второй по стоимости за всю историю аукционов. Первенство принадлежит "Спасителю мира" Леонардо да Винчи. Его продали в 2017 году наследному принцу Саудовской Аравии за $450,3 млн

Напомним, госпредприятию "Укрпочта" удалось заработать на выпуске нашумевшей марки "Русский военный корабль" более 1 миллиона долларов.