Портрет Мерілін Монро від Енді Уоргола продали за $195 млн

Картину американського художника Енді Уоргола Shot Sage Blue Marilyn, на якій зображено актрису Мерилін Монро, продали за $195 млн на аукціоні Christie's.

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Про це повідомляє офіційний сайт аукціону.

Загалом на портрет претендували чотири учасники. Переможцем став арт-дилер Ларрі Гагосян,

"Покупцеві картини Уорхола Shot Sage Blue Marilyn буде запропоновано стати партнером Фонду Томаса та Доріс Амманн та зіграти активну роль у виконанні його глобальної місії за допомогою дітям. 100% виручки від продажу фонду будуть передані благодійним організаціям, а покупець вкаже, куди будуть направлені виручки від продажу "Мерілін" Уоргола, за умови остаточного схвалення Фонду", - зазначається у повідомленні аукціону.

Раніше експерти Christie's оцінювали роботу Уоргола $200 млн. Загалом на торгах виручено $317,8 млн. Усі гроші передадуть дитячому благодійному фонду у сфері охорони здоров'я та освіти. Додамо, що Shot Sage Blue Marilyn стала найдорожчим твором ХХ століття та другою за вартістю за всю історію аукціонів. Першість належить "Спасителю світу" Леонардо да Вінчі. Його продали у 2017 році спадковому принцу Саудівської Аравії за $450,3 млн.

Нагадаємо, держпідприємству "Укрпошта" вдалося заробити на випуску гучної марки "Російський військовий корабель" понад 1 мільйон доларів.