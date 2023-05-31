Блогеркам, которые "засветили" работу ПВО во время российского удара по Киеву, грозит до 8 лет тюрьмы

Служба безопасности собрала доказательную базу и получила заключения экспертиз, подтвердивших незаконную деятельность четырех жительниц столицы, распространявших информацию о работе украинской ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что одна из блоггерок – 32-летняя киевлянка, которая выложила запрещенный контент в своих соцсетях и направила его администратору одного из популярных Телеграмм-каналов.

А уже через несколько часов ее видеозапись была распространена на пророссийских площадках.

Другая – 36-летняя киевлянка – опубликовала видео с работой ПВО и результаты поражения враждебных целей в собственном Инстаграм-аккаунте.

Третья фигурантка также поделилась своей видеосъемкой в соцсетях.

Четвертая подозреваемая – уроженка Сумщины, проживающая в Киеве. Сначала она сняла результаты сбивания вражеских ракет, а затем разослала файлы своим знакомым в разные мессенджеры.

Во избежание уголовной ответственности злоумышленница пыталась удалить запрещенные сообщения.

"Всем четырем следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, по возможности их идентификации на местности, если такая информация не размещалась в открытом доступе Генеральным штабом ВСУ, Министерством обороны Украины или другими уполномоченными государственными органами, совершенное в условиях военного положения)", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что блоггеркам грозит до 8 лет тюрьмы.

В ходе неотложных следственных действий по местам жительства обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для распространения своих видео.

Что касается еще двух фигурантов, которые в тот день также обнародовали запрещенный контент и сразу разоблачили СБУ, следственные действия продолжаются.

"Служба безопасности в очередной раз отмечает запрет снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов. Их распространение расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом", - напоминают в СБУ.

Правоохранители не называют фамилии блоггерок, но по данным СМИ речь идет об Инне Вороновой, Инне Чернецкой, Дарии Семенченко и Ольге Дедовец.

Напомним, ранее СБУ установила личности шести жителей столицы, незаконно распространявших информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая.