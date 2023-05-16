Бывшего милиционера, который хотел присоединиться к "вагнеровцам" и воевать против Украины, задержали в Запорожье

Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время контрдиверсионных мероприятий в Запорожье. Им оказался бывший правоохранитель, который в 2009 году был уволен из органов МВД Украины за коррупцию.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в начале полномасштабного вторжения задержанный поддержал вооруженную агрессию РФ и начал разрабатывать план побега во временно оккупированный Мелитополь, чтобы присоединиться к рядам ЧВК "Вагнер".

"Для этого злоумышленник вышел "на связь" со своими бывшими коллегами-предателями, вступившими в так называемое "управление МВД РФ" в захваченной части региона. Через них он подыскивал возможность незаконно пересечь линию южного фронта и затем попасть на собеседование" к руководителям группировки "Вагнер"", - отметили в СБУ.

По данным правоохранителей, злоумышленник также развернул антиукраинскую деятельность в запретной соцсети "Вконтакте".

Там он создал интернет-группу и "нарастил" аудиторию более чем на 3,5 тыс. подписчиков.

"В своих публикациях под вымышленным именем фигурант активно распространял сообщения, в которых героизировал "вагнеровцев" и их главаря - Пригожина. Также он отрицал российские ракетные удары по украинским городам и призвал к изменению границ государственной границы Украины", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства вражеского приспешника обнаружен мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в подрывной деятельности.

"На основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Ранее контрразведчики Службы безопасности нейтрализовали агентурную сеть ФСБ в результате многоэтапной спецоперации в Запорожье. Одним из участников группы был бывший военный, а другим – личный водитель местного высокопоставленного чиновника.