Чиновник Одесской ОВА украл более 7 млн грн на строительстве поселковых больниц

Служба безопасности ликвидировала масштабную схему хищения бюджетных денег, выделенных на строительство новых медучреждений в Одесской области, к которой причастны чиновник Одесской ОВА и 5 его сообщников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники присвоили почти 7,5 млн. грн государственных средств и сорвали возведение 6 амбулаторий в отдаленных поселках региона.

"К организации сделки причастен действующий руководитель аппарата главы Одесской областной военной администрации. К незаконной деятельности он привлек столичную строительную компанию, которая подконтрольна его приятелю – действующему советнику городского головы Вишневого в Киевской области", - отметили в СБУ.

Как установило следствие, в 2020 году при "содействии" одесского чиновника именно это предприятие одержало победу в тендере на строительство медицинских учреждений в южном регионе.

Согласно заключенному договору подрядчики должны были построить 6 новых поселковых амбулаторий в Одесской области. На реализацию этого проекта компания получила аванс из госбюджета 16,9 млн. грн.

По материалам дела, участники сделки разворовали почти половину из этой суммы, а объекты медучреждений оставили недостроенными даже на 50%. Для этого организаторы схемы искусственно завышали стоимость и объем выполненных работ, а также вносили недостоверные сведения в отчетную документацию. махинации, фигуранты привлекли еще двух должностных лиц Одесской ОВА", - сообщают правоохранители.

Инициированная СБУ строительно-техническая экспертиза подтвердила факт незавершенного строительства и украденных денег. Кроме того, эксперты отметили, что фундамент этих объектов не отвечает установленным требованиям и аварийно-опасен.

В ходе обысков по адресам фактического проживания фигурантов обнаружены документы и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В настоящее время руководителю аппарата главы Одесской ОВА, двум бывшим руководителям департаментов госучреждения, советнику мэра Вишневого, директору и еще одному должностному лицу строительной компании сообщено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения организованной группой по предварительному сговору);

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.