ДБР установило личности более 20 бывших "беркутовцев", воюющих на стороне РФ

Государственное бюро расследований установило личности более 20 бывших "беркутовцев", которые в российско-украинской войне воюют на стороне оккупантов.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В рамках расследования уголовного производства ГБР установило, что более 20 бывших милиционеров расформированного спецподразделения "Беркут" сегодня воюют против Украины в составе российской армии или противодействуют нашей стране в составе оккупационных правоохранительных органов.

После начала полномасштабного вторжения РФ, ДБР начало проверку на коллаборационную деятельность бывших спецназовцев, сбежавших из страны после революции Достоинства.

Следователи ГБР обнаружили, что против Украины воюют не только фигуранты уголовного производства по преступлениям во время Евромайдана, но и 20 человек в отношении которых не хватало доказательств причастности к преступлениям во время Революции Достоинства.

Проверки других работников этого расформированного подразделения продолжаются.

"На сегодняшний день следователи работают, чтобы объявить установленным лицам о подозрении в коллаборационной деятельности. Еще несколько человек из бывшего "Беркута", которые также воюют против Украины, уже являются фигурантами специального досудебного расследования, которое находится на финальной стадии", - добавили в ГБР.