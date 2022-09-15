Гендиректору и группе нотариусов грозит 10 лет заключения за незаконное завладение строительной компанией

Генеральный директор вступил в сговор с нотариусами одной строительной компании. Вместе злоумышленники завладели имуществом и корпоративными правами предприятия на сумму 85 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Преступников разоблачили оперативники Департамента стратегических расследований и управления стратегических расследований в г. Киев и Киевской области Нацполиции совместно со следователями Главного следственного управления ГБР.

Следователи выяснили, что в течение 2019-2021 годов злоумышленники подделывали нотариальные документы для проведения незаконных регистраций. За этот период фигурантам удалось незаконно завладеть имуществом, корпоративными и имущественными правами стоимостью 85 млн грн.

Правоохранители провели одновременно 19 обысков по местам работы и проживанию фигурантов дела. Фото: МВД

К сговору могут быть причастны и другие и фигуранты, которые сейчас находятся за границей. Следователи проверяют подозреваемых.

Правоохранители 14 сентября одновременно провели 19 обысков по местам работы и проживанию фигурантов дела. Изъяли доказательства, подтверждающие незаконные махинации: электронные носители, печать и документацию.

В настоящее время 13 фигурантам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины. За совершенное злоумышленникам может грозить до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее бывшему директору госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" сообщили о подозрении в служебной халатности.

По данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту, предоставив распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод.