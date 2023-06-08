Игорь Мизрах, подозреваемый в рейдерстве, остался под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в рейдерстве Игоря Мизраха. В СИЗО он попал двадцать пятого мая, а 8 июня решил обжаловать меру пресечения.

Под стенами суда собралось около двухсот человек. С плакатами «Мизрах-рейдер!», «Мизрах обворовывает детей!», «Мизрах, верни деньги государству» вышли активисты общественной организации «Нет коррупции».

Активисты заявляют – со своими мошенническими схемами и аферами Мизрах уже не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Но каждый раз ему удавалось оставаться на свободе.

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"Он был замечен еще в 2019 году при попытке продажи должностей, руководящих должностей в Укроборонпроме. Но каждый раз ему удавалось повлиять на определенных подконтрольных возможно людей, но с помощью своих медийных ресурсов договориться и избежать уголовной ответственности и наказания", - говорит митингующая Оксана .

"Все люди пытаются, чтобы закончилась как можно скорее война, а аферисты просто набивают карманы и все! Таких людей нужно просто сажать и все!", - эмоционально говорит один из митингующих, который представился Валерием.

Игоря Мизраха подозревают в том, что он по незаконным махинациям захватил Хорольский завод детского питания. Это предприятие – единственное в Украине производящее сухие молочные смеси для младенцев первых дней жизни. Департамент стратегических расследований Нацполиции установил – в рейдерском захвате участвовала целая группа с силовым блоком, юристами и бухгалтерами. Во главе, по данным следствия, стоял Игорь Мизрах.

"Он мошенник, рейдер, аферист! Решает любые вопросы, могут забрать любое предприятие, у детей, вседозволенность!", - так охарактеризовала подозреваемая другая активистка, Елена.

"Сегодня он со своими адвокатами пытается обжаловать это решение и выйти, возможно, под домашний арест, чтобы не сидеть в СИЗО. Увлечение коммунального предприятия это уголовное преступление и если прокурор настаивал на содержании Мизраха под стражей, это означает, что есть вероятность, что он может бежать из страны, или в очередной раз скрываться в больницах под предлогом каких-либо заболеваний", - говорит Оксана, участница акции протеста.

Сам себя Игорь Мизрах долгие годы называл продюсером, журналистом и политтехнологом. Но среди его подельников полиция обнаружила и криминального авторитета, и гражданина россии – паспорт бывшего заместителя министра сельского хозяйства России нашли во время обысков. Антикоррупционеры заявляют: на этот раз шансов снова выйти сухим из воды у Мизраха нет. Общественность будет внимательно наблюдать за ходом дела и требовать прозрачного и честного рассмотрения.