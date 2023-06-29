Киевлянин организовал подпольную типографию, где производили фальшивые паспорта для "легализации" россиян в Украине и ЕС

Служба безопасности совместно с Национальной полицией заблокировала еще одну межрегиональную схему производства и продажи поддельных документов Украины. В результате комплексных мероприятий разоблачен организатор сделки и 3-х его подельников.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники предлагали своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства регистрации транспортных средств и государственные акты права собственности на землю.

"Среди клиентов были граждане РФ, которые на основании фейковых документов пытались "легализоваться" в Украине или уехать в Евросоюз. Стоимость подделки зависела от сложности документа и срочности его изготовления", - отмечают в СБУ.

Так, например, за одну фейковую ID-карту гражданина Украины дельцы просили 1,1 тыс. долл, а фейковое водительское удостоверение продавали за 600 дол.

При этом ежемесячно фигуранты выполняли от 100 и более "заказов".

Кроме того, они производили фиктивные выводы медкомиссий относительно непригодности к военной службе по состоянию здоровья. Такую услугу дельцы оценивали от 5 до 10 тыс. дол.

"По данным следствия, незаконную деятельность организовал житель Киева. Подпольную типографию обустроил в специально арендованной квартире в Ровно, где разместил оборудование для печати бланков и нанесение голографических изображений. Для конспирации дельцы отправляли готовый подлог своему сообщнику из Бучи, а он уже переправлял его" заказчикам "из-за популярных почтовых сервисов", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что поиском клиентов занимался еще один участник "схемы" – житель Харькова. Там же находился частный нотариус, участвовавший в сделках и "заочно" выдававший доверенности.

В ходе более 150 обысков в подпольном "цехе", а также по адресам проживания и работы фигурантов в Киевской, Ровенской, Харьковской, Одесской и Закарпатской областях обнаружено:

бланки фальшивых документов;

оборудование для изготовления подделок и нанесение голографических защитных элементов;

печати и штампы, которые использовались в незаконной деятельности.

В настоящее время организатору схемы, его "курьеру" из Бучи, а также двум сообщникам из Ровно и Харькова доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

чч. 2, 3 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) .

"Двое из вышеуказанных фигурантов уже находятся под стражей. Также планируется сообщение о подозрении еще одному участнику схемы из Ровно и нотариусу из Харькова. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила в Киеве подпольный цех по изготовлению и продаже поддельных документов, печатей и штампов Украины и Евросоюза.